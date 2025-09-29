A- A+

Encontro Ademi-PE recebe Governo do Estado para debater futuro urbano e habitação

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promove, nesta terça-feira (30), um almoço com associados para discutir o futuro urbano e as políticas habitacionais no estado. O evento será realizado na sede da entidade, no bairro do Espinheiro, das 12h30 às 14h30, e contará com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo de Pernambuco.

O encontro terá como foco duas pautas estratégicas para o setor e para o planejamento urbano de Pernambuco. A primeira será a apresentação do Laboratório de Cidades, projeto desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado e o Insper, voltado para a criação de soluções inovadoras diante dos desafios urbanos enfrentados no território pernambucano.

Também estarão em pauta as perspectivas do programa habitacional Morar Bem, considerado essencial para estimular o setor da construção civil e, ao mesmo tempo, reduzir o déficit habitacional, com atenção especial às famílias de baixa renda.

Participarão da apresentação e das discussões a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, o secretário executivo de Habitação, Adriano Freitas, e a diretora de Políticas Habitacionais, Erika Lócio.

