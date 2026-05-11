Ademi-PE recebe presidente da Condepe/Fidem para debater inteligência territorial

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A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promove, nesta terça-feira (12), às 12h30, um almoço para associados com a participação do presidente da Condepe/Fidem, Diogo Bezerra.

O encontro terá como foco a apresentação das iniciativas de monitoramento, diagnóstico e inteligência territorial da agência estadual, visando subsidiar o planejamento do setor imobiliário.

A pauta central do evento abordará como as ferramentas de análise geográfica e estatística da Condepe/Fidem podem ser aplicadas para identificar oportunidades de investimento e orientar o crescimento das cidades.

O objetivo é promover uma troca técnica de informações que permita aos empresários e desenvolvedores locais uma compreensão mais precisa da malha territorial pernambucana e de seus indicadores socioeconômicos.

Com essa aproximação, a Ademi-PE busca fortalecer a cadeia produtiva da construção civil ao integrar dados públicos oficiais à estratégia da iniciativa privada. A expectativa é que o acesso a diagnósticos territoriais atualizados contribua para a segurança jurídica e técnica de novos projetos, impulsionando o desenvolvimento ordenado e a economia do estado.

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