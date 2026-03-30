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Imóveis Ademi-PE reúne setor e Caixa para debater entraves na entrega de empreendimentos Encontro aborda gargalos técnicos e jurídicos do mercado imobiliário e inclui assembleia para aprovação de contas e eleição da nova diretoria

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realiza, nesta terça-feira (31), a partir das 12h30, um encontro estratégico com seus associados, na sede da entidade, no bairro do Espinheiro, no Recife. A programação contará com a participação de Rodrigo Quental, da Gerência de Habitação da Caixa Econômica Federal no Recife, que irá conduzir um debate sobre os principais entraves técnicos e jurídicos que vêm impactando a entrega de empreendimentos imobiliários.

Entre os pontos centrais da discussão estão a incidência de vícios construtivos, o avanço da judicialização no setor e as não conformidades identificadas na etapa final das obras. A presença da Caixa é considerada estratégica para alinhar as exigências do principal agente financiador do país às práticas adotadas pelas construtoras locais.

Além do painel técnico, o encontro também inclui a realização da Assembleia Geral Ordinária da Ademi-PE. Na ocasião, os associados irão deliberar sobre a aprovação das contas do exercício e participar da eleição da nova diretoria da entidade para o próximo biênio.

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