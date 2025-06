A- A+

MERCADO IMOBILIÁRIO Ademi-PE sedia reunião de comitê com foco no Recentro e retrofit Pauta abrange viabilização de projetos no Centro Histórico e financiamento para transformação urbana

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (ADEMI-PE) sediará nesta quinta-feira (26) às 12h30 uma reunião do Comitê Imobiliário Notarial e de Registros. O evento localizado no auditório da entidade (Espinheiro), vai focar no projeto Recentro, assim como, nos desafios e oportunidades do retrofit na capital pernambucana.

A pauta da reunião abrangerá dois tópicos principais: "Recentro e Retrofit: Desafios práticos, processos de licenciamento e as estratégias para viabilizar projetos no Centro Histórico" e "Crédito e fomento ao retrofit: as linhas da Caixa Econômica Federal e oportunidades de financiamento para a transformação urbana"

O evento ainda terá entre os palestrantes confirmados nomes importantes para o setor como:

Felipe Matos: Secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife

Ana Paula Vilaça: Chefe do Gabinete Recentro da PCR

Marcelo Maia: Superintendente da Caixa Econômica Federal

João Victor Oliveira: Superintendente Executivo de Habitação

Veja também