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Diplomacia Adene promove abertura do Mês Cultural no Recife e reforça laços entre Eslovênia e Brasil Associação promove uma série de eventos ao longo do mês de maio

A Associação dos Eslovenos no Nordeste (Adene) realizou, nesta segunda-feira (4), a abertura oficial do Mês Cultural Adene, iniciativa que ocorre no Recife e conta com uma programação que inclui encontros institucionais, debates acadêmicos, exposições artísticas, eventos literários, experiências gastronômicas e atividades comunitárias ao longo do mês de maio.

O evento ocorreu no Oma Pâtisserie Bistrô, no Parnamirim, Zona Norte do Recife, e contou com as presenças do presidente e vice-presidente da Adene, Zoran Todorović e Mihael Margon, respectivamente; da embaixadora da Eslovênia no Brasil, Mateja Kračun; do prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral; do cônsul honorário da Eslovênia no Brasil, Rainier Michael; além de representantes da comunidade eslovena, autoridades locais e personalidades da vida cultural e social da capital pernambucana.

"É importante criar laços entre os dois países. Isso cria amizade, diálogo e oportunidades para o Recife, Pernambuco, Brasil, Eslovênia e União Europeia", destacou Mihael Margon.

O encontro desta noite ainda contou com uma cerimônia de concessão de seis títulos de membro honorário da associação. A honraria reconhece contribuições institucionais e culturais dos homenageados.



Parceria

O evento também marcou parte das celebrações dos 10 anos do Consulado da República da Eslovênia em Pernambuco e comemorou o acordo de cooperação entre as cidades do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e Koper, na Eslovênia. A parceria representa o fortalecimento dos laços entre o Brasil e o país balcão.

"É um privilégio firmar esse compromisso com a cidade Koper, que é um lugar que tem porto, logística e tem muitas informações para dar para a gente. Temos muito o que dar para a Eslovênia também, assim como temos muito o que aprender", destacou o prefeito Lula Cabral.

Mateja Kračun também valorizou a parceria entre os dois municípios portuários. "Ambas as cidades tem grandes portos, e elas querem fazer uma conexão mais próxima, como cidades-irmãs", disse.

Para Rainier Michael, a cooperação entre as cidades fortalece o desenvolvimento de ambos os municípios.

"Nosso trabalho é construir pontes. Através dessas pontes nós construímos novos planejamentos, estratégias, escudos e muito mais", analisou.

Programação

Entre os principais momentos da programação estão a assinatura do acordo de geminação entre cidades (5 de maio), a exposição do artista esloveno Vladimir Jazbec, encontros acadêmicos sobre geopolítica contemporânea, palestras em instituições de ensino e uma noite literária com o autor Jurij Hudolin.

Na vertente gastronômica, entre 12 e 24 de maio, restaurantes parceiros participam dos Dias do Lúpulo Esloveno e da Kranjska Klobasa, promovendo sabores e tradições da culinária eslovena.



Nos dias 23, 24 e 25 de maio, a programação inclui atividades voltadas para jovens, famílias e estudantes, com oficinas educativas, apresentações culturais e ações de conscientização ambiental relacionadas à importância das abelhas, sustentabilidade e biodiversidade, inseridas também no contexto do Dia Mundial das Abelhas (20 de maio) – data proclamada pela Organização das Nações Unidas por iniciativa da Eslovênia.



O mês se encerra em 25 de maio com uma cerimônia oficial de encerramento, incluindo jantar solene e a entrega da distinção “Amigo da Eslovênia”.

O Mês Cultural Adene conta com o apoio de instituições como a Embaixada da República da Eslovênia no Brasil, o Consulado Honorário da República da Eslovênia em Recife, municípios parceiros e universidades da região.

A iniciativa reforça os laços entre Brasil e Eslovênia, promovendo intercâmbio cultural, cooperação institucional e o fortalecimento das relações internacionais a partir de Pernambuco.

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