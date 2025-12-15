A- A+

A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) celebrou, nesta segunda-feira (15), seus 60 anos de atuação em solenidade realizada no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Na ocasião, foi lançada a plataforma de atração de investimentos, Invest Pernambuco, iniciativa que posiciona o estado na vanguarda do desenvolvimento sustentável.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, na caminhada da Adepe destacam-se a atração de empresas, negócios e investimentos, a concessão de benefícios econômicos e a valorização das potencialidades municipais.

“Hoje celebramos os 60 anos da Adepe, um marco importante para a história da agência e para a economia do nosso Estado. O crescimento de Pernambuco dialoga diretamente com essa trajetória, que passa pela consolidação da Adepe, pela implantação do Porto de Suape e pelo olhar estratégico para as potencialidades regionais e o desenvolvimento de cada uma das nossas regiões”, ressaltou.

Para a diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira, a agência tem um papel histórico no desenvolvimento do estado.



“Hoje a gente celebra uma história muito importante de desenvolvimento econômico do estado. A Adepe tem 60 anos e participou de todos os ciclos de desenvolvimento das últimas décadas em Pernambuco. Aproveitamos esse momento especial para lançar o Invest Pernambuco, o novo programa de atração de investimentos do estado”, afirmou.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, foi no ambiente da Adepe que nasceram iniciativas emblemáticas para o desenvolvimento econômico e cultural de Pernambuco, como o Porto de Suape e a Fenearte, além da construção, há mais de 20 anos, do primeiro fundo de investimento em capital de risco voltado para empresas do Porto Digital.



“Tenho muita alegria de hoje ser secretário de Desenvolvimento Econômico e de ter sido presidente da Adepe há mais de 20 anos. Ver a Adepe do jeito que está hoje e tudo o que ela tem conseguido construir dá um orgulho danado”, concluiu.

Invest Pernambuco

Com o slogan, “Tudo acontece quando a gente investe”, a nova plataforma de atração de investimentos da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Sdec-PE), do Governo de Pernambuco, já começa a sair do papel.

A iniciativa prevê a contratação de agentes de inovação e sustentabilidade para atuar nas 12 regiões de desenvolvimento do estado, além da atuação de uma consultoria especializada na China, voltada ao fortalecimento das ações da Invest PE. De início, houve o mapeamento das potencialidades de cada região do estado e uma conexão às grandes tendências globais. Além de atrair capital, a Invest PE propõe uma nova forma de entender o investimento.

A Invest PE já nasce com atuação internacional, incluindo um braço de apoio na China para atrair investimentos e dar suporte direto aos empresários pernambucanos. A partir de janeiro de 2026, um consultor chinês acompanhará oportunidades, facilitará negociações e fortalecerá relações no mercado asiático. No Brasil, a atuação também será ampliada em São Paulo, onde a Adepe já mantém um escritório que será reforçado com a chegada da Invest Pernambuco.



A diretora-presidente Ana Luiza Ferreira ressaltou que o foco do programa vai além de indicadores econômicos tradicionais. Para ela, mais importante do que falar em crescimento do PIB ou em grandes cifras é entender como os resultados econômicos chegam aos territórios e impactam a vida da população.

Ela destacou que Pernambuco registrou, no ano passado, o maior crescimento do PIB dos últimos 15 anos, o menor nível de desemprego em uma década e uma redução de 29% nas internações por desnutrição, segundo dados do Ministério da Saúde.



“O Invest Pernambuco é sobre economia para quem mais precisa. É o governo de Pernambuco alavancando o crescimento e o desenvolvimento econômico com foco nas pessoas”, concluiu Ana Luiza.



Rede de Agentes

Junto ao lançamento da Invest PE, a Adepe apresentou a Rede de Agentes de Inovação e Sustentabilidade de Pernambuco, estratégia voltada à interiorização do desenvolvimento e aos desafios do novo cenário econômico. Executada em parceria com a Aponti, a iniciativa busca mapear oportunidades territoriais, identificar cadeias produtivas sustentáveis e apoiar projetos de inovação, empreendedorismo e transição energética.

Os agentes atuarão na atração de investimentos com foco em um desenvolvimento mais verde, inclusivo e sustentável, fortalecendo a presença institucional da Adepe. A Rede também funcionará como elo entre os setores público, privado e acadêmico, com ações como visitas técnicas, capacitações e iniciativas para ampliar a competitividade regional.

“O diferencial de Pernambuco é promover um desenvolvimento integrado, alinhando vocações produtivas e sustentabilidade. Ao final do programa, teremos um Plano de Desenvolvimento Econômico por Região de Desenvolvimento, capaz de orientar decisões, atrair investimentos qualificados e preparar o estado para um novo ciclo de crescimento sustentável”, afirmou a diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira.

O evento contou com a presença de secretários do governo, representantes da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), entre outras autoridades.

Veja também