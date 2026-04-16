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Desenvolvimento Adepe destaca potencial de Pernambuco em minerais estratégicos durante seminário no Recife Evento reuniu especialistas e setor produtivo para debater cadeias ligadas à transição energética

A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) realizou, nesta quarta-feira (16), a 4ª edição do seminário “Vogalizando a Mineração em Pernambuco”, reunindo especialistas, representantes do setor produtivo e instituições no Recife. O encontro teve como foco o debate sobre o papel dos minerais críticos e estratégicos no desenvolvimento econômico do estado.

Com o tema “Minerais Críticos e Estratégicos em Pernambuco e sua Cadeia Produtiva: Informações Técnicas e Científicas”, o evento destacou o potencial geológico do estado e as oportunidades de inserção em cadeias produtivas ligadas à transição energética, inovação e tecnologias avançadas.

Durante a abertura, o diretor-executivo de Relacionamento e Desenvolvimento Institucional da Adepe, José Maria Rodrigues, ressaltou o momento de transformação no setor mineral. Segundo ele, a crescente demanda por minerais estratégicos coloca Pernambuco em posição relevante no cenário econômico. O gestor também defendeu investimentos em pesquisa, qualificação de mão de obra e fortalecimento de um ambiente regulatório eficiente.

Representando o setor produtivo, o diretor-presidente da Ativa Mineração, Alexandre Pimenta, destacou a relevância global de minerais como titânio e vanádio, utilizados em áreas como energia, mobilidade e defesa. Ele também apontou o potencial das reservas em Pernambuco, estimadas em cerca de 4 milhões de toneladas de minério com alto teor de titânio, além da localização estratégica do estado.

No campo acadêmico, o chefe do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), João Paulo Pitombeira, apresentou um panorama técnico sobre os recursos minerais disponíveis no estado. Ele destacou a diversidade geológica de Pernambuco, com potencial para exploração de substâncias como níquel, manganês, grafita, titânio e vanádio.

O geólogo do Serviço Geológico do Brasil (SGB), Felipe Cruz, reforçou a importância da mineração para diferentes cadeias produtivas, desde a construção civil até tecnologias voltadas para energias limpas, destacando o papel estratégico desses recursos para o desenvolvimento sustentável.

O seminário integra o Plano de Trabalho para o Desenvolvimento da Política Minerária da Adepe, que busca fortalecer o setor no estado. Entre as ações previstas estão a atração de investimentos, organização de dados mineralógicos, elaboração de um mapa geológico atualizado e incentivo à interiorização das atividades minerárias em Pernambuco.

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