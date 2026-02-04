Adepe divulga aprovados para terceiro edital do Programa PE Produz
55 projetos de arranjos produtivos de Pernambuco foram selecionados para receber aportes financeiros de até R$ 800 mil. Resultado está disponível no site da Adepe
O Governo de Pernambuco divulgou o resultado final do terceiro edital do Programa PE Produz com a lista de 55 projetos nesta terça-feira (3) que irão beneficiar cerca de 120 mil pessoas de forma direta e indireta.
A lista completa está disponível no site da Adepe.
O terceiro edital do PE Produz, com investimento de R$ 16 milhões da Adepe, foi lançado pela governadora Raquel Lyra em setembro de 2025, em Itapissuma, no Litoral Norte do Estado.
A iniciativa tem como objetivo promover a interiorização do desenvolvimento socioeconômico de Pernambuco, por meio do fortalecimento de arranjos produtivos locais. O resultado do edital beneficiou 46 entidades, alcançando 68 municípios e 19 segmentos produtivos estratégicos em todo o território pernambucano.
Os projetos apoiados pelo 3º Edital do PE Produz possuem forte capilaridade regional, com iniciativas distribuídasnas 12 macrorregiões do estado. O maior número de ações está concentrado na Mata Sul (13 iniciativas), seguida pelo Agreste Central (11), Agreste Meridional (8) e Sertão do Araripe (8), além de projetos na RMR (7), Sertão do Pajeú (5), Sertão do Moxotó (3), Agreste Setentrional (3), Mata Norte (3), Sertão de Itaparica (2), Sertão Central (1) e Sertão do São Francisco (1).
Ao todo, 19 segmentos produtivos foram contemplados, contemplando desde cadeias tradicionais até setores estratégicos para inovação e economia criativa, como: ovinocultura, caprinocultura, bovinocultura, agricultura familiar, mandiocultura, horticultura, fruticultura, cafeicultura, avicultura, piscicultura e aquicultura, apicultura e meliponicultura, gesso e derivados, confecção e têxtil, panificação, artesanato, turismo, economia criativa e tecnologia da informação. As entidades receberão aportes que variam entre R$ 180 mil e R$ 800 mil.
A iniciativa viabiliza o aporte de recursos estaduais a entidades e associações sem fins lucrativos para impulsionar a ampliação da produção dos arranjos produtivos e contribuir para o fortalecimento de diversos setores da economia pernambucana.
A diretora de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos da Adepe e presidente interina da Agência, Roberta Andrade, celebrou a diversidade dos projetos selecionados e adiantou que um novo edital está a caminho.
“Estamos muito felizes em divulgar essa lista e ansiosos em assinar os convênios para que o desenvolvimento aconteça com o incentivo financeiro do Governo de Pernambuco. Ainda neste mês, vamos lançar o PE Produz Mais, uma extensão do Programa com foco em cadeias produtivas em ascensão, como apicultura e meliponicultura, aquicultura e pesca, caprinocultura e ovinocultura”, destacou.
Os critérios prioritários para seleção de projetos seguiram a seguinte ordem: importância econômica e social, impacto econômico, adequação e compatibilidade do orçamento aos objetivos, atividades e metas propostas, setores priorizados, contrapartida, apoio ao empoderamento econômico feminino, apoio aos povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), Produtos de Agroecologia e produção orgânica, Vulnerabilidades, Inovações e Tecnologias.
Criado em outubro de 2023 pelo Governo de Pernambuco e gerido pela Diretoria-Geral de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos (DGFIAP) da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), o programa consolida-se como uma das principais políticas de estímulo ao desenvolvimento econômico e social. Desde sua criação, o PE Produz já contemplou mais de 145 projetos nas 12 regiões de desenvolvimento do Estado com aportes que somam cerca de R$ 40 milhões.
Após esse edital, uma outra etapa, intitulada “PE Produz Mais” chega com um reforço de R$ 6 milhões para beneficiar outras 30 mil pessoas, priorizando cadeias produtivas específicas em ascensão, como: Apicultura e Meliponicultura; Aquicultura e Pesca; Caprinocultura e Ovinocultura. O novo edital será publicado ainda neste mês de fevereiro.
Aprovados
Confira a lista completa dos projetos aprovados abaixo:
1-Associação Comunitária dos Agricultores da Serra do Simões
Projeto: Panificação Eficiente da Serra do Simões
2-Associação dos Apicultores e Meliponicultores do Cabo (AAMC)
Projeto: Fortalecimento da Apicultura em Buenos Aires
3-Associação dos Trabalhadores Rurais Assentados da Fazenda Nova Esperança -Sítio Calumbi
Projeto: Aquisição de Maquinário para Produção de Alimentação Animal
4-Associação Quilombola dos Produtores e Criadores Rurais de Serra Verde
Projeto: Fortalecimento da Agricultura Familiar de Comunidades Quilombolas de Caruaru
5-Associação Comunitária das Famílias do Segundo Distrito de Trapiá - Riacho das Almas
Projeto: Cultivo Sustentável e Inclusão Produtiva para Famílias Agricultoras de Riacho das Almas
6-Associação das Cafeicultoras de Cafés Especiais do Sertão de Pernambuco
Projeto: Promoção do Desenvolvimento Sustentável na Cadeia Produtiva de Café Especial em Triunfo
7-Associação de Moradores e Agricultores do Sítio Inácio e Vila Santa Maria
Projeto: Apoio à Implantação e Modernização de Agroindústria Familiar para Produção de Alimentos Derivados da Mandioca
8-Associação de Mulheres de Rancharia
Projeto: Mulheres Empoderadas – Instalação de Padaria Comunitária
9-Associação do Desenvolvimento Comunitário de Lajes
Projeto: Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Macaxeira no Segundo Distrito Rural de Caruaru
10-Associação dos Aquicultores de Subsistência da Bacia do Pina e Complexo Estuarino do Recife
Projeto: Empreendedorismo das Comunidades Tradicionais do Recife - Valorização Cultural, Sustentabilidade e Geração de Renda
11-Associação dos Condutores de Turismo do Parque Ambiental do Catimbau
Projeto: Vale do Catimbau Sustentável: Ecoturismo, Inclusão e Oportunidades
12-Associação dos Produtores Agrícolas de Granito
Projeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas para Fortalecimento da Produção de Forragem
13-Associação dos Produtores das Serras - Mata Grande
Projeto: Inclusão Produtiva das Mulheres do Sertão do Araripe
14-Associação Irmã Dorothy
Projeto: Modernizando o Sertão
15-Casa de Maria Construindo o Futuro - Associação Aria Social
Projeto: Casa de Maria Construindo o Futuro
16-Instituto Memaker Recife
Projeto: Maker Circular Hub - Trilha Formativa em Arte, Tecnologia, Economia Circular e Empreendedorismo Criativo
17-Rede Produtiva de Avicultores da Agricultura Familiar de Caruaru
Projeto: Aquisição e Implantação de Usina Fotovoltaica para Agroindústria da Agricultura Familiar
18-Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais de Custódia
Projeto: Desenvolvimento e Sustentabilidade
19-Associação dos Criadores de Ovino e Caprino (ACOCAG)
Projeto: Fortalecimento da Ovinocultura de Granito
20-Associação Comunitária de Mulheres do Sítio Lagoinha e Adjacências - Itaíba
Projeto: Projeto Raízes do Leite: Valorizando Quem Ordenha em Itaíba
21-Associação de Apoio aos Agricultores Familiares do Município de Exu
Projeto: Fortalecimento da Agricultura Familiar do Exu
22-Associação de Assistência à Infância e à Juventude de Altinho
Projeto: Costurando Sonhos - Capacitação em Corte e Costura para Geração de Renda
23-Associação de Criadores e Produtores de Leite do Timorante
Projeto: Mecanização Agrícola da Agricultura Familiar
24-Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural Francisco Ferreira de Sousa
Projeto: Raízes do Sertão: Expansão Sustentável da Cajucultura no Alto Pajeú
25-Associação de Produtores Rurais da Agricultura Familiar do Sertão Pernambucano
Projeto: Transferência de Tecnologia do Sertão Pernambucano
26-Associação dos Apicultores de Floresta e Região (AAFLOR)
Projeto: Ampliação da Capacidade Produtiva e Consolidação da Cadeia Apícola
27-Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais do Sítio Serra da Rancharia I
Projeto: Aquisição de Equipamentos para a Mecanização da Mandiocultura de Araripina
28-Associação dos Pequenos Agricultores do Sítio Massapê
Projeto: Fortalecimento da Bovinocultura de Leite com Implantação de Sistema de Produção e Estoque de Forragens
29-Associação dos Produtores Rurais do Sítio Jatobá
Projeto: Mecanização da Agricultura Familiar do Jatobá
30-Associação Quilombola dos Agricultores e Agricultoras do Sítio Santana
Projeto: Aquisição de Trator Agrícola com Grade Aradora
31-Associação Rural dos Moradores do Sítio Açude dos Costas
Projeto: Inclusão com Desenvolvimento Sustentável
32-Cooperativa Mista da Agricultura Familiar de Pernambuco
Projeto: Refrigeração Sustentável do Leite
33-Instituto Negralinda
Projeto: Gastronomia do Mangue – Inovação e Sustentabilidade com Propósito
34-Rede Produtiva de Fruticultores da Agricultura Familiar
Projeto: Implantação de Práticas ESG no Beneficiamento de Polpas
35-Sebrae - Agreste de Experiências
Projeto: Agreste de Experiências: Aventura, Arte e Ancestralidade
36-Sebrae - Apicultura dos Sertões Pernambucanos
Projeto: Apicultura dos Sertões Pernambucanos: Inovação, Gestão e Futuro Sustentável
37-Sebrae - Fortalecimento da Cafeicultura no Sertão do Pajeú
Projeto: Fortalecimento da Cafeicultura no Sertão do Pajeú
38- Sebrae - Frutos do Sertão
Projeto: Frutos do Sertão: Desbravando Mercados, Colhendo Futuros
39- Sebrae - Mais Performance Moda
Projeto: Mais Performance Moda
40- Sebrae - Mercado Moda Mix
Projeto: Mercado Moda Mix
41-Sebrae - Noronha Competitiva
Projeto: Noronha Competitiva: Capacitação e Sustentabilidade para o Desenvolvimento Local
42- Sebrae- Qualigesso
Projeto: Qualigesso: Fortalecimento e Padronização dos Produtos de Gesso do Araripe
43-Sebrae -Rota dos Engenhos e Artes
Projeto: Rota dos Engenhos e Arte
44- Associação de Desenvolvimento Comunitário do Sítio Mota
Projeto: Mecanização Agrícola e Fortalecimento da Produção Rural do Sítio Mota- Buíque
45-Associação de Desenvolvimento Sustentável do Sítio Umburanas
Projeto: Aquisição de Veículo Retroescavadeira
46-Associação do Desenvolvimento Rural do Sítio Cabeça Dantas
Projeto: Aquisição de Caminhão com Baú Refrigerado
47-Associação Rural Nossa Senhora Aparecida
Projeto: Apoio Logístico ao Escoamento Produtivo da Fruticultura de Belo Jardim
48-CAILPE - Cooperativa Agroindustrial de Laticínios da Pedra
Projeto: Proc. Leite SUS - Pecuária Leiteira Sustentável
49-Colônia de Pescadores Z1
Projeto: Fortalecimento da Pesca Artesanal do Recife
50-COOATES - Cooperativa de Trabalho Agrícola
Projeto: + Tilápia na Mesa - Desenvolvimento da Piscicultura na Mata Sul
51-NTCEPE
Projeto: Laboratório de Capacitação e Prototipagem
52-Rede Produtiva de Avicultores da Agricultura Familiar de Caruaru
Projeto: Fortalecimento Logístico com Aquisição de Caminhão Baú Refrigerado
53-Cooperativa dos Produtores Rurais de Luanda (COOPAL)
Projeto: Fortalecimento da Logística e Comercialização da Cadeia do Leite
54-Centro de Preparação de Mão de Obra (CPMO)
Projeto: Projeto Sonho de Costura de Araçoiaba
55-Fundação Bitury
Projeto: Construção do Centro de Produção e Cultura do Sítio Rodrigues