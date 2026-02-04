A- A+

Resultado Adepe divulga aprovados para terceiro edital do Programa PE Produz 55 projetos de arranjos produtivos de Pernambuco foram selecionados para receber aportes financeiros de até R$ 800 mil. Resultado está disponível no site da Adepe

O Governo de Pernambuco divulgou o resultado final do terceiro edital do Programa PE Produz com a lista de 55 projetos nesta terça-feira (3) que irão beneficiar cerca de 120 mil pessoas de forma direta e indireta.

A lista completa está disponível no site da Adepe.

O terceiro edital do PE Produz, com investimento de R$ 16 milhões da Adepe, foi lançado pela governadora Raquel Lyra em setembro de 2025, em Itapissuma, no Litoral Norte do Estado.

A iniciativa tem como objetivo promover a interiorização do desenvolvimento socioeconômico de Pernambuco, por meio do fortalecimento de arranjos produtivos locais. O resultado do edital beneficiou 46 entidades, alcançando 68 municípios e 19 segmentos produtivos estratégicos em todo o território pernambucano.

Os projetos apoiados pelo 3º Edital do PE Produz possuem forte capilaridade regional, com iniciativas distribuídasnas 12 macrorregiões do estado. O maior número de ações está concentrado na Mata Sul (13 iniciativas), seguida pelo Agreste Central (11), Agreste Meridional (8) e Sertão do Araripe (8), além de projetos na RMR (7), Sertão do Pajeú (5), Sertão do Moxotó (3), Agreste Setentrional (3), Mata Norte (3), Sertão de Itaparica (2), Sertão Central (1) e Sertão do São Francisco (1).

Ao todo, 19 segmentos produtivos foram contemplados, contemplando desde cadeias tradicionais até setores estratégicos para inovação e economia criativa, como: ovinocultura, caprinocultura, bovinocultura, agricultura familiar, mandiocultura, horticultura, fruticultura, cafeicultura, avicultura, piscicultura e aquicultura, apicultura e meliponicultura, gesso e derivados, confecção e têxtil, panificação, artesanato, turismo, economia criativa e tecnologia da informação. As entidades receberão aportes que variam entre R$ 180 mil e R$ 800 mil.

A iniciativa viabiliza o aporte de recursos estaduais a entidades e associações sem fins lucrativos para impulsionar a ampliação da produção dos arranjos produtivos e contribuir para o fortalecimento de diversos setores da economia pernambucana.

A diretora de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos da Adepe e presidente interina da Agência, Roberta Andrade, celebrou a diversidade dos projetos selecionados e adiantou que um novo edital está a caminho.

“Estamos muito felizes em divulgar essa lista e ansiosos em assinar os convênios para que o desenvolvimento aconteça com o incentivo financeiro do Governo de Pernambuco. Ainda neste mês, vamos lançar o PE Produz Mais, uma extensão do Programa com foco em cadeias produtivas em ascensão, como apicultura e meliponicultura, aquicultura e pesca, caprinocultura e ovinocultura”, destacou.

Os critérios prioritários para seleção de projetos seguiram a seguinte ordem: importância econômica e social, impacto econômico, adequação e compatibilidade do orçamento aos objetivos, atividades e metas propostas, setores priorizados, contrapartida, apoio ao empoderamento econômico feminino, apoio aos povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), Produtos de Agroecologia e produção orgânica, Vulnerabilidades, Inovações e Tecnologias.

Criado em outubro de 2023 pelo Governo de Pernambuco e gerido pela Diretoria-Geral de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos (DGFIAP) da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), o programa consolida-se como uma das principais políticas de estímulo ao desenvolvimento econômico e social. Desde sua criação, o PE Produz já contemplou mais de 145 projetos nas 12 regiões de desenvolvimento do Estado com aportes que somam cerca de R$ 40 milhões.

Após esse edital, uma outra etapa, intitulada “PE Produz Mais” chega com um reforço de R$ 6 milhões para beneficiar outras 30 mil pessoas, priorizando cadeias produtivas específicas em ascensão, como: Apicultura e Meliponicultura; Aquicultura e Pesca; Caprinocultura e Ovinocultura. O novo edital será publicado ainda neste mês de fevereiro.

Aprovados

Confira a lista completa dos projetos aprovados abaixo:

1-Associação Comunitária dos Agricultores da Serra do Simões

Projeto: Panificação Eficiente da Serra do Simões

2-Associação dos Apicultores e Meliponicultores do Cabo (AAMC)

Projeto: Fortalecimento da Apicultura em Buenos Aires

3-Associação dos Trabalhadores Rurais Assentados da Fazenda Nova Esperança -Sítio Calumbi

Projeto: Aquisição de Maquinário para Produção de Alimentação Animal

4-Associação Quilombola dos Produtores e Criadores Rurais de Serra Verde

Projeto: Fortalecimento da Agricultura Familiar de Comunidades Quilombolas de Caruaru

5-Associação Comunitária das Famílias do Segundo Distrito de Trapiá - Riacho das Almas

Projeto: Cultivo Sustentável e Inclusão Produtiva para Famílias Agricultoras de Riacho das Almas

6-Associação das Cafeicultoras de Cafés Especiais do Sertão de Pernambuco

Projeto: Promoção do Desenvolvimento Sustentável na Cadeia Produtiva de Café Especial em Triunfo

7-Associação de Moradores e Agricultores do Sítio Inácio e Vila Santa Maria

Projeto: Apoio à Implantação e Modernização de Agroindústria Familiar para Produção de Alimentos Derivados da Mandioca

8-Associação de Mulheres de Rancharia

Projeto: Mulheres Empoderadas – Instalação de Padaria Comunitária

9-Associação do Desenvolvimento Comunitário de Lajes

Projeto: Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Macaxeira no Segundo Distrito Rural de Caruaru

10-Associação dos Aquicultores de Subsistência da Bacia do Pina e Complexo Estuarino do Recife

Projeto: Empreendedorismo das Comunidades Tradicionais do Recife - Valorização Cultural, Sustentabilidade e Geração de Renda

11-Associação dos Condutores de Turismo do Parque Ambiental do Catimbau

Projeto: Vale do Catimbau Sustentável: Ecoturismo, Inclusão e Oportunidades

12-Associação dos Produtores Agrícolas de Granito

Projeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas para Fortalecimento da Produção de Forragem

13-Associação dos Produtores das Serras - Mata Grande

Projeto: Inclusão Produtiva das Mulheres do Sertão do Araripe

14-Associação Irmã Dorothy

Projeto: Modernizando o Sertão

15-Casa de Maria Construindo o Futuro - Associação Aria Social

Projeto: Casa de Maria Construindo o Futuro

16-Instituto Memaker Recife

Projeto: Maker Circular Hub - Trilha Formativa em Arte, Tecnologia, Economia Circular e Empreendedorismo Criativo

17-Rede Produtiva de Avicultores da Agricultura Familiar de Caruaru

Projeto: Aquisição e Implantação de Usina Fotovoltaica para Agroindústria da Agricultura Familiar

18-Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais de Custódia

Projeto: Desenvolvimento e Sustentabilidade

19-Associação dos Criadores de Ovino e Caprino (ACOCAG)

Projeto: Fortalecimento da Ovinocultura de Granito

20-Associação Comunitária de Mulheres do Sítio Lagoinha e Adjacências - Itaíba

Projeto: Projeto Raízes do Leite: Valorizando Quem Ordenha em Itaíba

21-Associação de Apoio aos Agricultores Familiares do Município de Exu

Projeto: Fortalecimento da Agricultura Familiar do Exu

22-Associação de Assistência à Infância e à Juventude de Altinho

Projeto: Costurando Sonhos - Capacitação em Corte e Costura para Geração de Renda

23-Associação de Criadores e Produtores de Leite do Timorante

Projeto: Mecanização Agrícola da Agricultura Familiar

24-Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural Francisco Ferreira de Sousa

Projeto: Raízes do Sertão: Expansão Sustentável da Cajucultura no Alto Pajeú

25-Associação de Produtores Rurais da Agricultura Familiar do Sertão Pernambucano

Projeto: Transferência de Tecnologia do Sertão Pernambucano

26-Associação dos Apicultores de Floresta e Região (AAFLOR)

Projeto: Ampliação da Capacidade Produtiva e Consolidação da Cadeia Apícola

27-Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais do Sítio Serra da Rancharia I

Projeto: Aquisição de Equipamentos para a Mecanização da Mandiocultura de Araripina

28-Associação dos Pequenos Agricultores do Sítio Massapê

Projeto: Fortalecimento da Bovinocultura de Leite com Implantação de Sistema de Produção e Estoque de Forragens

29-Associação dos Produtores Rurais do Sítio Jatobá

Projeto: Mecanização da Agricultura Familiar do Jatobá

30-Associação Quilombola dos Agricultores e Agricultoras do Sítio Santana

Projeto: Aquisição de Trator Agrícola com Grade Aradora

31-Associação Rural dos Moradores do Sítio Açude dos Costas

Projeto: Inclusão com Desenvolvimento Sustentável

32-Cooperativa Mista da Agricultura Familiar de Pernambuco

Projeto: Refrigeração Sustentável do Leite

33-Instituto Negralinda

Projeto: Gastronomia do Mangue – Inovação e Sustentabilidade com Propósito

34-Rede Produtiva de Fruticultores da Agricultura Familiar

Projeto: Implantação de Práticas ESG no Beneficiamento de Polpas

35-Sebrae - Agreste de Experiências

Projeto: Agreste de Experiências: Aventura, Arte e Ancestralidade

36-Sebrae - Apicultura dos Sertões Pernambucanos

Projeto: Apicultura dos Sertões Pernambucanos: Inovação, Gestão e Futuro Sustentável

37-Sebrae - Fortalecimento da Cafeicultura no Sertão do Pajeú

Projeto: Fortalecimento da Cafeicultura no Sertão do Pajeú

38- Sebrae - Frutos do Sertão

Projeto: Frutos do Sertão: Desbravando Mercados, Colhendo Futuros

39- Sebrae - Mais Performance Moda

Projeto: Mais Performance Moda

40- Sebrae - Mercado Moda Mix

Projeto: Mercado Moda Mix

41-Sebrae - Noronha Competitiva

Projeto: Noronha Competitiva: Capacitação e Sustentabilidade para o Desenvolvimento Local

42- Sebrae- Qualigesso

Projeto: Qualigesso: Fortalecimento e Padronização dos Produtos de Gesso do Araripe

43-Sebrae -Rota dos Engenhos e Artes

Projeto: Rota dos Engenhos e Arte

44- Associação de Desenvolvimento Comunitário do Sítio Mota

Projeto: Mecanização Agrícola e Fortalecimento da Produção Rural do Sítio Mota- Buíque

45-Associação de Desenvolvimento Sustentável do Sítio Umburanas

Projeto: Aquisição de Veículo Retroescavadeira

46-Associação do Desenvolvimento Rural do Sítio Cabeça Dantas

Projeto: Aquisição de Caminhão com Baú Refrigerado

47-Associação Rural Nossa Senhora Aparecida

Projeto: Apoio Logístico ao Escoamento Produtivo da Fruticultura de Belo Jardim

48-CAILPE - Cooperativa Agroindustrial de Laticínios da Pedra

Projeto: Proc. Leite SUS - Pecuária Leiteira Sustentável

49-Colônia de Pescadores Z1

Projeto: Fortalecimento da Pesca Artesanal do Recife

50-COOATES - Cooperativa de Trabalho Agrícola

Projeto: + Tilápia na Mesa - Desenvolvimento da Piscicultura na Mata Sul

51-NTCEPE

Projeto: Laboratório de Capacitação e Prototipagem

52-Rede Produtiva de Avicultores da Agricultura Familiar de Caruaru

Projeto: Fortalecimento Logístico com Aquisição de Caminhão Baú Refrigerado

53-Cooperativa dos Produtores Rurais de Luanda (COOPAL)

Projeto: Fortalecimento da Logística e Comercialização da Cadeia do Leite

54-Centro de Preparação de Mão de Obra (CPMO)

Projeto: Projeto Sonho de Costura de Araçoiaba

55-Fundação Bitury

Projeto: Construção do Centro de Produção e Cultura do Sítio Rodrigues

Veja também