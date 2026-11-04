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negócios Adepe participa de feiras de hotelaria, alimentação e varejo em Olinda A HFN e a Super Mix começam nesta quarta-feira (4), no Pernambuco Centro de Convenções, e seguem até sexta (6). Juntas, as duas feiras esperam receber 32 mil visitantes e reunir 1.500 marcas

A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) participa da HFN – Hotel & Food Nordeste e da Super Mix, que começam nesta quarta-feira (4), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. Os eventos reúnem empresas e profissionais dos setores de hotelaria, alimentação fora do lar, distribuição e varejo, com programação até sexta-feira (6).

A agência contará com um estande institucional durante os três dias de programação, onde uma equipe técnica receberá empresários e apresentará oportunidades de negócios e investimentos no estado. A participação também busca aproximar a Adepe de empresas e representantes desses segmentos.

Para a diretora-presidente interina da agência, Roberta Andrade, as feiras funcionam como espaços de articulação entre empresas, fornecedores e profissionais.

“Eventos como a HFN e a Super Mix são importantes ambientes de conexão entre empresas, fornecedores e profissionais de diferentes segmentos. O apoio da Adepe reforça nosso compromisso com o fortalecimento dos setores produtivos, a geração de oportunidades e a construção de um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e competitivo em Pernambuco”, afirma.

A diretora de Atração de Investimentos da Adepe, Déa de Paula, representa a agência na abertura dos eventos. A presença, de acordo com a gestora, também permite identificar demandas dos setores, acompanhar tendências e estabelecer contatos com empresários e investidores interessados em Pernambuco.

Em sua 8ª edição, a HFN reúne fornecedores e profissionais dos segmentos de hotelaria e alimentação fora do lar. A programação inclui fóruns, workshops, demonstrações de tecnologia e atividades voltadas à qualificação e à inovação no setor.

Já a Super Mix chega à 20ª edição com foco nos segmentos supermercadista e varejista do Norte e Nordeste. Realizada pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), a feira reúne indústrias, distribuidores, supermercados e varejistas para estimular parcerias e negócios.

A expectativa dos organizadores é que os dois eventos recebam mais de 32 mil visitantes e reúnam aproximadamente 1.500 marcas.

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