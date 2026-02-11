A- A+

encontro Adepe promove diálogo com setor produtivo na primeira reunião das Câmaras Setoriais do ano Reunião ocorreu na sede da entidade, nesta quarta-feira (11)

A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) realizou, nesta quarta-feira (11), a 5ª Reunião Extraordinária Conjunta das Câmaras Setoriais das Cadeias Produtivas de Pernambuco – a primeira de 2026 –, na sede da Agência, no bairro das Graças.

O encontro marcou o início do calendário anual de atividades e foi dedicado à apresentação do balanço do cenário atual de cada setor, à avaliação da atuação das Câmaras e ao alinhamento das ações para o ano.

A diretora-geral de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos e presidente interina da Adepe, Roberta Andrade, afirmou que o diálogo promovido colabora com a estratégia de competitividade do estado.

“Este é um espaço estratégico para construirmos, de forma integrada, as melhores diretrizes de fomento para Pernambuco. Ao ouvir cada setor conseguimos fortalecer as Regiões de Desenvolvimento, valorizar a produção local e potencializar nossas vocações econômicas. É assim que ampliamos a competitividade do Estado e projetamos Pernambuco para o Brasil, com planejamento, articulação e visão de futuro”, disse.

A reunião teve, ainda, uma apresentação comercial da REDE ESG+, um ecossistema colaborativo composto por 18 empresas que promovem o desenvolvimento econômico com consciência ecológica e social.

Balanço

Ao longo de 2025, foram realizadas 25 reuniões das Câmaras Setoriais, com a participação de 18 instituições. No período, houve a criação da Câmara Setorial do Café, que abriu, segundo a Agência, caminhos para ações voltadas à valorização dos cafés especiais, como a Rota do Café e a ampliação dos festivais dedicados ao setor. Os números foram apresentados pela diretora-geral de Atração de Investimentos da Adepe, Déa de Paula.

Câmaras setoriais

A iniciativa tem a participação de 14 Câmaras Setoriais ativas: Apicultura; Aquicultura e Pesca; Audiovisual; Avicultura; Energia; Gesso; Leite e Derivados; Logística; Movelaria; Ovinocaprinocultura; Sucroalcooleiro; Têxtil e Confecções; Turismo e Câmara Setorial do Café. As reuniões periódicas contribuem para a estruturação dos setores.

De acordo com Roberta Andrade, a Agência busca ouvir demandas, construir soluções e fomentar ações que fortaleçam a produção, agreguem valor e ampliem a competitividade dos produtos pernambucanos no mercado nacional e internacional.

“O objetivo da Adepe é reforçar a importância do debate conjunto com representantes de instituições públicas e privadas, promovendo iniciativas que estimulem inovação, eficiência e competitividade”, comentou.



