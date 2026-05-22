A- A+

dívidas Adesão ao Desenrola 2.0 deve vir acompanhada de planejamento financeiro a longo prazo Especialistas ressaltam que programa cumpre papel importante, mas efetividade pode ser comprometida pela ausência de uma abordagem consistente de educação financeira

O lançamento do Desenrola Brasil 2.0, nova fase do programa federal de renegociação de dívidas, busca reduzir a inadimplência, facilitar o acesso ao crédito e estimular a retomada do consumo, atuando em famílias, empresas, crédito estudantil e produtores rurais. Para o especialista em Educação do Comportamento Financeiro, Reinaldo Domingos, o programa ainda enfrenta uma limitação estrutural.

“Estamos, mais uma vez, tratando o efeito do problema, enquanto a causa continua sendo ignorada”, afirma. Ainda segundo ele, embora o Desenrola 2.0 tenha papel relevante no reequilíbrio econômico de curto prazo, sua efetividade pode ser comprometida pela ausência de uma abordagem consistente de educação financeira.

O Desenrola Brasil 2.0 é estruturado para atingir diferentes perfis de endividamento:

Desenrola Família: voltado a pessoas físicas negativadas, permite renegociação com juros limitados a cerca de 1,99% ao mês, descontos de até 90% e possibilidade de uso de até 20% do FGTS para quitação de dívidas.

Desenrola Empresas: direcionado a micro e pequenas empresas, amplia acesso ao crédito, prazos e carência, com impacto direto na manutenção de empregos.

Desenrola FIES: oferece condições facilitadas para renegociação de dívidas estudantis, incluindo descontos expressivos e parcelamentos de longo prazo.

Desenrola Rural: atende agricultores familiares, permitindo renegociação de dívidas e continuidade da produção no campo.

Juros e FGTS

Apesar dos benefícios, Domingos chama atenção para alguns aspectos. Um deles é a percepção de juros “baixos”. “A taxa de 1,99% ao mês pode parecer acessível, mas no longo prazo representa um custo elevado, especialmente para quem já está fragilizado financeiramente”, explica.

Outro ponto é o uso do FGTS. Para o especialista, trata-se da principal reserva financeira do trabalhador brasileiro. “Ao utilizar esse recurso para quitar dívidas, troca-se uma segurança futura por um alívio imediato, sem garantia de mudança estrutural no comportamento financeiro.”

Além disso, ele destaca um desalinhamento: o trabalhador utiliza um recurso de baixo rendimento para quitar dívidas que ainda possuem juros relevantes.

Educação financeira

Para Domingos, o principal problema não está na dívida em si, mas no comportamento financeiro. “A dívida é consequência. O problema real está na falta de organização, planejamento e educação do comportamento financeiro.”

Ele observa que muitas famílias utilizam o crédito como extensão da renda, impulsionadas pela perda do poder de compra. “Hoje, vemos reajustes salariais próximos de 5%, enquanto o custo de vida cresce em torno de 20%. Sem orientação, o crédito vira a única saída, e também o principal risco.”

O especialista também questiona a ausência de medidas estruturais no programa. “Restringir apostas online é insuficiente. Sem educação financeira, o ciclo tende a se repetir: renegocia, limpa o nome, volta ao crédito e, em pouco tempo, retorna ao endividamento.”

Oportunidade

Apesar das críticas, Domingos reconhece a importância do Desenrola como ferramenta emergencial. “Programas de renegociação são necessários. Eles podem representar um recomeço real. Mas só fazem sentido se vierem acompanhados de mudança de comportamento.” Ele reforça que, antes de aderir ao programa, é fundamental que o consumidor faça um diagnóstico financeiro sobre quanto ganha e quanto gasta, para onde vai o dinheiro, além de listar prioridades e objetivos.

Veja também