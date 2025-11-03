A- A+

BRASIL Adesão ao Programa Reforma Casa Brasil começa nesta segunda-feira. Veja como solicitar crédito Programa vai financiar melhorias e ampliações de moradias em todo o país

A partir desta segunda-feira já é possível aderir ao programa do governo federal Reforma Casa Brasil, que vai financiar melhorias e ampliações de moradias em todo o país. Ao todo, serão liberados R$ 40 bilhões em crédito com juros a partir de 1,17% ao mês, a depender da faixa de renda.

O programa é voltado para famílias que moram em cidades grandes — capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes ou que façam parte de regiões metropolitanas. Os recursos poderão ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos.

Dos R$ 40 bilhões disponíveis, R$ 30 bilhões virão do Fundo Social, destinados a famílias com renda de até R$ 9.600. Os R$ 10 bilhões restantes serão liberados pela Caixa Econômica federal, por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), voltados às faixas de renda superiores.

Para famílias com renda até R$ 9.600, o valor do crédito a ser contratado começará em R$ 5 mil. O prazo para pagar será de até 60 meses (5 anos).

Para famílias com renda acima de R$ 9.600, os valores de financiamento serão a partir de R$ 30 mil, com prazo de pagamento de até 180 meses (15 anos).





Taxas de juros por renda

O programa é dividido em três faixas de renda familiar mensal, com taxas de juros que variam de acordo com o rendimento. Famílias com menor renda pagarão juros mais baixos. Confira as condições:

Faixa 1: renda de até R$ 3.200, juros a partir de 1,17% ao mês

Faixa 2: renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600, juros de 1,95% ao mês

Renda acima de R$ 9.600: condições estabelecidas pela Caixa, com o teto de juros de até 1,95%.

Como aderir ao programa

A adesão ao programa poderá ser feita de forma totalmente on-line, pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do banco — disponível na App Store e no Google Play. Também será possível solicitar a adesão de forma presencial, nas agências da instituição.

Ao acessar o site ou o aplicativo, o usuário passará por uma análise de crédito e deverá informar os detalhes da obra que pretende realizar.

Após a análise, se o crédito for aprovado, 90% do valor solicitado será depositado diretamente na conta bancária da família. Os 10% restantes serão liberados após a conclusão da obra, mediante envio de fotos que comprovem a execução.

As imagens devem ser enviadas pelo aplicativo da Caixa. Inicialmente, é necessário fotografar os locais onde serão feitas as intervenções. Após a finalização da obra, uma nova foto deverá ser enviada para comprovar que a reforma foi concluída.

