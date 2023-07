A- A+

TECNOLOGIA Adeus ao pássaro azul? Musk diz que mudará logotipo do Twitter para "X" Cerca de seis meses depois de ter adquirido o Twitter por US$ 44 bilhões, ele fundiu a empresa de mídia social em uma entidade chamada X Corp

O bilionário Elon Musk, proprietário do Twitter, disse que a empresa de mídia social mudará seu logotipo em breve, livrando-se do pássaro azul que há muito tempo é sua assinatura.

"Se um logotipo X bom o suficiente for postado hoje à noite, nós o colocaremos no ar em todo o mundo amanhã", tuitou Musk no sábado.

Cerca de seis meses depois de ter adquirido o Twitter por US$ 44 bilhões, ele fundiu a empresa em uma entidade chamada X Corp. "Em breve, daremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros", escreveu Musk em outro post.

O Twitter ainda tem uma página de kit de ferramentas de marca em seu site que chama o pássaro azul-claro de seu "ativo mais reconhecível". Embora essa página diga que a empresa protege seu logotipo e ofereça diretrizes sobre como usá-lo, Musk aparentemente não é um entusiasta.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

"Isso deveria ter sido feito há muito tempo", disse ele durante uma breve aparição no Twitter Spaces, referindo-se à mudança do logotipo. "Estamos retirando o logotipo do Twitter do prédio com maçaricos", disse ele, presumivelmente referindo-se à placa que ele já alterou na sede da empresa em São Francisco.

As muitas mudanças que Musk fez no Twitter até agora não foram bem-sucedidas para as partes interessadas. Em maio, a Fidelity reduziu o valor de sua participação na empresa em dois terços, enquanto a ARK Investment Management, de Cathie Wood, reduziu sua participação em 47%, disse ela em entrevista ao The Wall Street Journal na semana passada.

Em março, Musk sugeriu que a empresa estava dando uma guinada ao tornar sua publicidade mais relevante. E acrescentou que o Twitter tinha uma chance de atingir o ponto de equilíbrio em termos de fluxo de caixa no segundo trimestre.

Essa previsão foi excessivamente otimista, já que, no início deste mês, Musk tuitou que o fluxo de caixa do Twitter ainda era negativo e culpou a queda de aproximadamente 50% na receita de publicidade, juntamente com a carga de dívidas da empresa.

