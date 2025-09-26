A- A+

TECNOLOGIA Adeus chamadas de spam: iOS 26 traz filtro inteligente que bloqueia golpes no iPhone A nova atualização inclui uma mudança que impactará todos os novos celulares e os dispositivos daqueles que os atualizarem

O iOS 26 chegou a muitos iPhones com melhorias em diversas áreas. Entre as mais importantes está o novo filtro para evitar chamadas de spam, tanto golpes quanto chamadas promocionais.

O novo filtro de chamadas de spam no iPhone com iOS 26 é um recurso chamado "Call Screening", que usa inteligência artificial para atender automaticamente chamadas de números desconhecidos. A Siri atende primeiro, perguntando quem está ligando e o motivo da ligação. Em seguida, ela transcreve essas informações em tempo real, permitindo que o usuário decida se atende ou não.

iOS 26 hoje: como atualizar seu iPhone

Para atualizar o iPhone para o iOS 26, os usuários devem entrar nas configurações do dispositivo e seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Configurações.

Clique na opção Geral.

Selecione Atualização de software.

Seu iPhone verificará automaticamente se há atualizações disponíveis. Se houver alguma disponível, toque em Atualizar para iniciar o download e a instalação.

A lista de modelos compatíveis com iOS 26

A Apple divulgou uma lista de modelos de iPhone compatíveis com o iOS 26. A atualização estará disponível para os seguintes telefones, além de todas as versões do iPhone 17 :

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração e posteriores)

iOS 26: O anúncio e as principais novidades

Conforme relatado durante a conferência anual de desenvolvedores WWDC 25 realizada no Apple Park, a principal novidade visual é o “ Liquid Glass ”, um redesenho que atualiza a interface do usuário após uma década sem grandes mudanças estéticas. Essa nova linguagem de design, inspirada no VisionOS, busca unificar todas as plataformas Apple sob elementos que replicam as propriedades do vidro , como transparência e reflexão de luz . A navegação se torna mais fluida e dinâmica, com elementos translúcidos que ocultam sutilmente o conteúdo. A barra de tarefas e as janelas flutuantes se adaptam dinamicamente ao conteúdo, e os ícones mudam dependendo do modo escuro, modo claro ou o novo modo translúcido.

O iOS 26 traz uma série de recursos e melhorias que vão além da estética. A tela de bloqueio foi atualizada com controles adaptados ao Liquid Glass, oferecendo fundos mais dinâmicos e incluindo uma nova fonte com efeito 3D . A hora se adapta ao espaço deixado pelos objetos na imagem, e as notificações são exibidas em telas flutuantes translúcidas.

Com o iOS 26, chega ao iPhone um novo recurso que ajusta o desempenho do telefone para prolongar a duração da bateria.

O aplicativo da câmera se torna mais intuitivo, simples e moderno, com um menu baseado em dois controles básicos: foto e vídeo, e acesso a funções avançadas com um único clique . O aplicativo Fotos , por sua vez, adiciona abas dedicadas para a biblioteca e coleções. O Safari oferece uma experiência mais imersiva, com páginas da web que se estendem de ponta a ponta, aproveitando a barra de tarefas redesenhada . Os controles dinâmicos também chegam ao FaceTime , enquanto o CarPlay introduz um sistema mais compacto para chamadas, permitindo visualizar informações de rota a todo momento e destacando conversas importantes no Mensagens. A versão avançada do CarPlay Ultra adiciona controles de áudio e climatização.

Na área de privacidade e comunicação, a Apple também introduziu o Mensagens para permitir que mensagens de spam sejam enviadas para uma pasta separada, silenciadas e sem notificações. Esses recursos são complementados pelo Assistente de Chamada em Espera , que assume o lugar do usuário durante a música de fundo e o notifica quando alguém atende. O Mensagens também permite decorar o fundo das conversas com fundos dinâmicos, fotos ou imagens geradas por inteligência artificial (IA) e, em bate-papos em grupo, você pode fazer enquetes, com a IA sugerindo o melhor horário. Além disso, os pagamentos com Apple Cash são integrados e os horários de mensagens de texto são destacados. O aplicativo Traduzir é expandido com tradução ao vivo, disponível em Mensagens, FaceTime e Telefone.

Os serviços da Apple também estão recebendo atualizações. O Apple Music permite que você acesse traduções de músicas e legendas para cantar junto, e inclui a ferramenta Automix, que usa IA para mixar músicas como um DJ . A Biblioteca destaca um artista, álbum ou playlist específica no topo. O Mapas mostra suas rotinas e seu widget na tela inicial pode oferecer notificações sobre mudanças de rota. Ele também apresenta um histórico de Lugares que Você Visitou , protegido com criptografia e apagável. O Wallet agora suporta o uso como uma chave em 20 marcas de veículos, a adição de documentos de identidade e passaporte digitais em algumas partes dos Estados Unidos, e as passagens aéreas foram atualizadas com informações do aeroporto e rastreamento para pedidos pagos com o Apple Pay .

Para videogames, o novo aplicativo Games está sendo lançado , oferecendo recomendações, notificações de eventos e lançamentos e uma biblioteca de títulos baixados. Ele inclui suporte para controles sem fio e jogos em grupo com desafios. O Visual Intelligence , desenvolvido pela Apple Intelligence , permite que você pesquise conteúdo na tela e pode ser compartilhado com qualquer aplicativo. A Apple também facilitou o acesso dos desenvolvedores aos seus modelos de IA em execução local por meio do Foundation Models Framework , garantindo privacidade e o trabalho offline.

Um novo recurso notável é o " Adaptive Power ", que visa estender a duração da bateria do iPhone. Este recurso, visto na versão beta para desenvolvedores, fará pequenos ajustes automáticos para reduzir o consumo de energia ao detectar uso intenso, como diminuir o brilho da tela ou desacelerar atividades . Se a bateria cair para 20%, ele pode ativar automaticamente o Modo de Baixo Consumo.

