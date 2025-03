A- A+

setor sucroenergético Adição do etanol na gasolina sobe para 30% Governo Federal deve autorizar neste ano aumento da mistura do etanol na gasolina. Atualmente, esse percentual é de 27%

O Governo Federal deve autorizar, ainda neste ano, o aumento da mistura de etanol na gasolina para 30%. Hoje, esse percentual é de 27%. Testes conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), divulgados ontem, comprovaram a viabilidade técnica do novo combustível, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME).

O anúncio foi feito durante a apresentação dos resultados dos testes, que demonstraram a viabilidade técnica da nova mistura. O evento contou com a participação de autoridades, empresários do setor sucroenergético e representantes de entidades.

Entre os presentes estavam o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; o Secretário Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, Pietro Mendes; o Presidente da Associação da Indústria Sucroenergética de Minas Gerais (SIAMIG) e Bioenergia Brasil, Mário Campos; o Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar de Pernambuco (Sindaçúcar), Renato Cunha; o Presidente da União Nacional do Etanol de Milho (Unem), Guilherme Nolasco, entre outros.

Com a ampliação da mistura, a estimativa é uma redução de até R$ 0,13 por litro na gasolina, o que também contribuirá para o controle da inflação, de acordo com o Ministro Alexandre Silveira.

“Estamos dando mais um passo para transformar a Lei do Combustível do Futuro em combustível do presente. O E30 não apenas reduz o custo para o consumidor, mas fortalece a economia e a segurança energética do Brasil”, afirmou Silveira.

A transição da mistura de 27% para 30% deve evitar a importação de 760 milhões de litros de gasolina por ano, segundo o governo. Isso representará um aumento de 1,5 bilhão de litros na demanda por etanol e um investimento estimado em R$ 9 bilhões no setor.

“O E30 é seguro para nossa frota de duas e quatro rodas. Com ele, o Brasil deixará de ser refém do mercado internacional e da volatilidade dos preços externos. O preço da gasolina será determinado pela competitividade interna, e não pelo preço de paridade de importação”, declarou o Ministro Alexandre Silveira.

A legislação permite ampliar o limite de etanol na gasolina para até 35%, desde que comprovada a viabilidade técnica. O Presidente da NovaBio e do Sindicato das Empresas do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, destacou que essa é uma medida positiva e esperada pelo setor, fruto da Lei do Combustível do Futuro (14.993/24).

“Essa legislação, na qual o setor trabalhou intensamente, traz uma modernidade consistente, abrangendo diversos combustíveis, como o SAF (Sustainable Aviation Fuel) para aviação e o E-metanol para navios. Além disso, inclui o biometano e o aumento da produção de biogás, bem como o aumento das misturas de etanol anidro na gasolina e de óleos vegetais no diesel, que contribuem para a qualidade ambiental”, pontuou Cunha.

A nova mistura tem o potencial de reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 1,7 milhão de toneladas por ano, o que equivale à retirada de 720 mil veículos das ruas anualmente.

Os testes conduzidos pelo IMT foram acompanhados por entidades do setor automotivo, como Anfavea, Sindipeças, Abraciclo e Abeifa. Com a viabilidade técnica comprovada, a proposta de ampliação da mistura para 30% deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) ainda neste ano.

Ainda segundo o Presidente do Sindaçúcar, o evento que marcou o anúncio foi significativo, pois representa um passo concreto na transição energética, tema que tem sido tratado em diversos projetos de lei.

“A substituição de combustíveis por opções mais limpas e a realização de misturas benéficas impactam tanto a economia quanto o meio ambiente. Além disso, essa mudança pode aumentar a produção de etanol anidro e, consequentemente, gerar mais empregos no setor”, completou Cunha.

