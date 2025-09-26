A- A+

ENERGIA ELÉTRICA Adicional na conta de luz vai ser reduzido em outubro, anuncia Aneel A medida vale para todos os consumidores de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional

A bandeira tarifária para o mês de outubro será no patamar vermelha 1, anunciou nesta sexta-feira (26) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Como a bandeira hoje em vigor é a vermelha 2, isso significa um alívio nas contas de luz.

A medida vale para todos os consumidores de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional.

Apesar do alívio nas contas, a Aneel ressalta que há indicação de volume de chuvas abaixo da média e o consequente, o que deixa o nível dos reservatórios em estado de alerta. Por isso, será necessário o acionamento de usinas termelétricas.

O que são bandeiras tarifárias

O sistema, implantado em 2015, é uma forma diferente de apresentar um custo que já estava na conta de energia, mas que geralmente passava despercebido. Não existe, portanto, um novo custo, mas um sinal de preço que sinaliza para o consumidor o custo real da geração no momento em que ele está consumindo a energia, dando a oportunidade de adaptar seu consumo, se assim desejar.

Como era antes das bandeiras?

As variações que ocorriam nos custos de geração de energia, para mais ou para menos, eram repassados até um ano depois, no reajuste tarifário seguinte, corrigido pela Selic.

O que significa cada cor e quanto custa?

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 1,885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos;

Bandeira vermelha - Patama 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 4,463 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 7,877 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

