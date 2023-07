A- A+

Doação Adidas doará lucros de tênis em parceria com Kayne West para ONGs que lutam contra o anti-semitismo Produtos estarão disponíveis "a partir de 2 de agosto (e ao longo do mês) com distribuição gradual para ajudar a administrar a demanda

A Adidas anunciou nesta sexta-feira que retomará as vendas parciais de seu estoque de tênis Yeezy, anteriormente produzidos com Kanye West, em agosto e confirmou que doará parte dos lucros a várias organizações sem fins lucrativos que lutam contra o antissemitismo e o racismo. Os produtos estarão disponíveis "a partir de 2 de agosto (e ao longo do mês) com distribuição gradual para ajudar a administrar a demanda", disse a fabricante alemã de roupas esportivas em comunicado.

Uma primeira venda parcial do grande estoque dos famosos tênis ocorreu durante alguns dias de maio, gerando uma enorme demanda, em parte insatisfeita, segundo o Financial Times. A gama disponível incluirá modelos populares, como o Yeezy Boost 350 V2, 500 e 700, que estarão disponíveis apenas através de plataformas digitais, tanto Adidas como retalhistas parceiros.

Em outubro de 2022, a Adidas encerrou sua colaboração com o rapper, agora conhecido como Ye, depois que ele fez comentários antissemitas. Estima-se que seja mantido nas gôndolas um estoque equivalente a 1,200 bilhões de euros (cerca de R$ 6,2 bilhões) em vendas, pelo qual o fabricante optou por entregar uma parte dos lucros, em vez de destruir os produtos.

Duas ONGs vão receber, à semelhança das vendas de maio, uma parte das receitas das vendas: a Liga Anti-Difamação, cujo objetivo é combater todas as formas de anti-semitismo, bem como uma ONG criada por Philonise Floyd, irmão de George Floyd, que morreu sob os joelhos de um policial branco em maio de 2020 em Minneapolis (Estados Unidos) durante sua prisão.

O grupo alemão também anunciou sua parceria com a Robert Kraft Foundation to Combat Anti-Semitism (FCAS), por meio da qual serão adicionados alfinetes quadrados azuis aos produtos vendidos pela Adidas na América do Norte.

