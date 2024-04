A- A+

Adobe está pagando até US$ 3 por vídeos, a fim de treinar seu próprio modelo de IA Dona de recursos tradicionais para criadores de imagem, empresa resolveu negociar diretamente com fotógrafos e artistas, para alcançar concorrentes como OpenAI

A Adobe começou a adquirir filmagens para construir seu gerador de vídeos usando inteligência artificial, tentando alcançar os concorrentes depois que a OpenAI apresentou uma tecnologia semelhante.

A empresa de software está oferecendo US$ 120 a sua rede de fotógrafos e artistas para enviar vídeos de pessoas envolvidas em ações cotidianas, como andar, ou expressando emoções, incluindo alegria e raiva, segundo documentos vistos pela Bloomberg. O objetivo é obter arquivos para o treinamento da inteligência artificial, escreveu a empresa.

No último ano, a Adobe tem se concentrado em adicionar recursos de IA generativa ao seu portfólio de software para profissionais criativos, incluindo Photoshop e Illustrator. A empresa lançou ferramentas que usam texto para produzir imagens e ilustrações que foram usadas bilhões de vezes até agora.

Ainda assim, a demonstração do modelo de geração de vídeo Sora da OpenAI reacendeu temores entre os investidores de que a líder de longa data em software criativo poderia ser ultrapassada pela nova tecnologia. A Adobe disse que está trabalhando em tecnologia de geração de vídeo, com planos de discutir mais sobre isso ainda neste ano.





A Adobe está solicitando mais de 100 pequenos trechos de vídeos de pessoas envolvidas em ações e mostrando emoções, bem como imagens de anatomia simples de pés, mãos ou olhos. A empresa também quer vídeos de pessoas "interagindo com objetos" como smartphones ou equipamentos de fitness. Ela alerta contra fornecer material protegido por direitos autorais, nudez ou outro conteúdo "ofensivo".

O pagamento pela submissão resulta, em média, em cerca de US$ 2,62 por minuto de vídeo enviado, embora possa ser de até cerca de US$ 7,25 por minuto.

Procurado para comentar, um porta-voz da Adobe citou declarações anteriores de executivos de que a empresa está desenvolvendo recursos de geração de vídeo.

O anúncio destaca a quantidade massiva de dados necessária para construir modelos de IA de criação de conteúdo, como o ChatGPT. Houve muito debate e controvérsia sobre a fonte desses dados. A diretora de Tecnologia da OpenAI, Mira Murati, disse em uma entrevista viral com o Wall Street Journal no mês passado que ela não tinha certeza se Sora foi treinado com vídeos gerados por usuários do YouTube, do Google, ou do Facebook e Instagram, da Meta.

A Adobe buscou diferenciar seus modelos treinando-os principalmente em sua vasta biblioteca de mídia destinada a profissionais de marketing e agências criativas. Nos casos em que sua biblioteca não foi suficiente, ela adquiriu imagens diretamente de colaboradores. A empresa também ofereceu pagamento para colaboradores enviarem uma grande quantidade de fotos para treinamento de IA — como imagens de bananas ou bandeiras. Esses trabalhos pagaram na faixa de 6 centavos a 16 centavos de dólar por imagem, de acordo com anúncios vistos pela Bloomberg.

