Adobe Adobe lucra acima da expectativa no 1º tri fiscal, mas reduz projeções A empresa sediada em San Jose, Califórnia, teve lucro ajustado por ação de US$ 4,48,

A Adobe, empresa de software de mídia digital e marketing, superou as expectativas para o primeiro trimestre fiscal, mas deu uma previsão fraca para o trimestre atual.

A empresa sediada em San Jose, Califórnia, teve lucro ajustado por ação de US$ 4,48, e vendas de US$ 5,18 bilhões no trimestre encerrado em 1º de março.

Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro da Adobe de US$ 4,38 por ação e vendas de US$ 5,14 bilhões.No mesmo trimestre do ano anterior, a Adobe lucrou US$ 3,80 ajustados por ação, e teve vendas de US$ 4,66 bilhões.

Junto do balanço, a companhia também atualizou para baixo sua projeção de lucro para o trimestre atual.

No after hours de Nova York, os papéis da Adobe caíam 10,51% às 17h50 (de Brasília).

