Advogado crítico de delação premiada deixa defesa de Vorcaro, dono do Master

O advogado Walfrido Warde deixou a defesa do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no caso que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Warde integrava a equipe de advogados do empresário, investigado em apurações conduzidas no âmbito da Corte.

Em nota, o advogado afirmou apenas que "deixou de fazer parte da equipe que atua para Daniel Vorcaro".

Especialista em litígios empresariais, Warde já manifestou publicamente críticas ao uso da delação premiada em diferentes ocasiões. Em entrevista ao site Consultor Jurídico (ConJur), em 2018, o advogado questionou o uso prático do instrumento no Brasil, apontando excessos e defendendo que a delação não deve ser tratada como prova em si, mas como um meio de obtenção de elementos que precisam ser corroborados por evidências materiais.

A saída do advogado ocorre em um contexto em que, após a última operação da Polícia Federal que atingiu familiares de Vorcaro, passou a ser comentada, nos bastidores, a possibilidade de o controlador do Banco Master firmar um acordo de delação premiada.

Integrante da defesa, o advogado Sérgio Leonardo afirmou que a saída de Warde não tem relação com o andamento das investigações. Segundo ele, o desligamento ocorreu exclusivamente porque Walfrido Warde não atua na área criminal.

Em nota, a defesa de Vorcaro negou qualquer negociação nesse sentido. “Nega com veemência a existência de qualquer proposta ou negociação de delação premiada. Essa informação não corresponde à realidade e não foi objeto de tratativa formal ou informal por parte do Sr. Vorcaro ou de seus advogados”, diz o texto.

Ainda segundo a nota, “Daniel Vorcaro reafirma sua inocência, segue exercendo plenamente seu direito de defesa, colaborando com as autoridades dentro dos limites legais e confia no esclarecimento dos fatos por meio dos instrumentos regulares do devido processo legal”.

O Master está no centro de uma investigação de crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa na confecção de carteiras de crédito "insubsistentes" do banco ao BRB por um valor de R$ 12 bilhões.

