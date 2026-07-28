Advogado lança livro sobre impactos da reforma tributária no desenvolvimento regional

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A reforma tributária sobre o consumo, considerada uma das maiores mudanças no sistema tributário brasileiro nas últimas décadas, é o tema central do livro “Os incentivos e benefícios fiscais na reforma tributária sobre o consumo: uma nova perspectiva ao desenvolvimento regional”, do advogado Raphael Alcântara Ruas, com lançamento besta quarta-feira (29), às 11h, na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), no bairro das Graças, Zona Norte do Recife.



A obra reúne a pesquisa desenvolvida durante o mestrado e propõe uma análise sobre os desafios de conciliar simplificação tributária, justiça fiscal, desenvolvimento regional e autonomia dos entes federativos.



O autor presenteou o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, com o exemplar do livro, em visita ao escritório do grupo na segunda-feira (27).



Obra

No livro, Raphael Ruas parte de uma questão central: como preservar instrumentos de desenvolvimento regional em um cenário de reestruturação da tributação sobre o consumo. A pesquisa examina, especialmente, o papel histórico dos incentivos e benefícios fiscais concedidos por meio do ICMS para atrair investimentos e reduzir desigualdades entre os estados, além dos impactos da Emenda Constitucional nº 132/2023.



Segundo o autor, a reforma cria um sistema mais uniforme para a tributação do consumo, mas também impõe novos desafios aos estados.



"A Constituição buscou criar uma tributação igual do Norte ao Sul do país. O desafio agora é encontrar mecanismos para que estados e municípios continuem atraindo investimentos e promovendo o desenvolvimento regional sem recorrer aos incentivos fiscais tradicionais", afirma.



A publicação também analisa a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto Seletivo, que substituirão gradualmente parte dos tributos atuais.



Para Ruas, embora a reforma represente um avanço ao reduzir a chamada guerra fiscal, ela não elimina as diferenças econômicas existentes entre as regiões brasileiras.



"Não há como criar uma universalidade quando ainda existe uma profunda desigualdade econômica e social entre os estados. É preciso encontrar mecanismos alternativos que permitam impulsionar o desenvolvimento regional dentro das novas regras constitucionais", destaca.



Processo

Natural de Pernambuco, Raphael Ruas conta que a motivação para a pesquisa surgiu da preocupação com os impactos da reforma em estados que historicamente utilizaram incentivos fiscais como estratégia para atrair empresas.

"Pernambuco sempre utilizou programas de incentivo para fomentar o desenvolvimento econômico. Minha inquietação foi entender como um estado como o nosso poderia continuar competitivo diante desse novo cenário", explica.

Após anos de pesquisa, Ruas avalia que a reforma fortalece o pacto federativo ao reduzir conflitos entre os estados, mas pondera que seu sucesso dependerá da efetividade dos instrumentos previstos para compensar as mudanças.

"O objetivo da reforma é muito positivo ao reduzir a guerra fiscal e criar regras mais uniformes. Agora será preciso acompanhar, na prática, se os mecanismos criados serão suficientes para reduzir as desigualdades regionais e garantir que nenhum estado seja prejudicado", conclui.

Prefaciado pelo ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e com apresentação da professora Tarsila Ribeiro Marques Fernandes, o livro é voltado a operadores do Direito, gestores públicos, empresários, pesquisadores e estudantes interessados nos efeitos da reforma tributária sobre o federalismo e o desenvolvimento econômico brasileiro.



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