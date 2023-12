A- A+

PROPRIEDADE INTELECTUAL Advogado lança, no Recife, livro sobre registro de marcas Lançamento será nesta sexta-feira (15), na Livraria da Jaqueira

O advogado Marcelo Porto Neves lança, nesta sexta-feira (15), o livro “Desafios do Registro de Marca no Brasil”. Mestre e professor em Propriedade Intelectual com mais de 11 anos de atuação na área. O autor destaca na publicação como o uso de uma marca sem registro pode gerar graves consequências financeiras para os negócios.

O lançamento do livro, que tem apoio da LDSOFT, será na Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, a partir das 18h desta sexta-feira.

A publicação traz um estudo dos principais fatores de insucesso relacionados aos pedidos de registro de marca entre 2018 e 2022.

O livro expõe também quais são os critérios adotados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para a concessão do registro de marca e outros detalhes como objetivo de auxiliar empreendedores, advogados, contadores, designers e todos os profissionais em geral a entenderem um pouco da complexidade envolvida no assunto.

Livro destaca o uso de marca no Brasil (Foto: Divulgação)

