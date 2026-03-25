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CASO MASTER

Advogados deixam defesa de Zettel após Vorcaro iniciar delação premiada

Defesa passa a ser comandada por Celso Vilardi, que advoga para Jair Bolsonaro

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Fabiano Zettel pregava na Igreja Bola de Neve, em Belo Horizonte Fabiano Zettel pregava na Igreja Bola de Neve, em Belo Horizonte  - Foto: Youtube / Reprodução

Advogados que representavam Fabiano Zettel no Supremo Tribunal Federal (STF) deixaram a defesa do investigado por motivo de foro íntimo, segundo nota divulgada nesta quarta-feira (25).

A representação passa agora a ser conduzida pelo advogado Celso Vilardi, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A mudança ocorre em meio às tratativas de Daniel Vorcaro, ex-dono do Master, para dar início a uma delação premiada.

De acordo com comunicado divulgado à imprensa, os advogados Maurício Campos Jr., Juliano Brasileiro e João Victor Assunção formalizaram a saída por meio de petição de substabelecimento apresentada ao STF, transferindo a responsabilidade pela defesa.

A nota não detalha as razões da decisão, limitando-se a informar que a saída ocorreu por "motivo de foro íntimo", expressão utilizada na advocacia para indicar razões pessoais ou profissionais não especificadas.

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Cunhado de Vorcaro, Zettel é investigado no âmbito das apurações relacionadas ao escândalo do Banco Master, que tramita no Supremo e tem desdobramentos na Polícia Federal e em outras frentes de investigação. Ele está preso preventivamente desde o início do mês por ordem do ministro André Mendonça. 

O magistrado destacou no despacho que o empresário atuava na "intermediação e operacionalização de pagamentos" da organização criminosa, "participando da definição de mecanismos destinados a viabilizar transferências financeiras e a estruturar instrumentos contratuais utilizados para justificar tais repasses. 

Homem de confiança de Vorcaro, Zettel é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro. A PF avalia que, pela proximidade com o banqueiro, ele possa ter informações relevantes sobre fraudes supostamente cometidas nos últimos anos pelo Master.

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