Advogados e estudantes podem publicar artigos na Revista Jurídica do BNB

Profissionais e acadêmicos de Direito e de áreas afins que desejam publicar seu artigos científicos na 8ª edição da Revista Jurídica, editada pelo Banco do Nordeste (BNB), têm até o dia 16 de outubro para enviar seus trabalhos.



O material precisa ser enviado para [email protected] e deve obedecer as normas de apresentação disponíveis no portal do Banco do Nordeste, na área Revista Jurídica.



Os artigos enviados podem abordar qualquer área do Direito. Temáticas relacionadas às empresas estatais serão priorizadas.

Para pleitear espaço na publicação, o artigo deve se referir a trabalhos inéditos que tenham sido aprovados por, no mínimo, dois pareceristas anônimos sobre forma e conteúdo. Todos os artigos são avaliados pelo comitê editorial.

