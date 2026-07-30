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Ino AeC inaugura primeira unidade em Pernambuco e anuncia expansão para Garanhuns com apoio do Estado Empresa inicia operação em Caruaru com mais de 800 colaboradores e confirma segunda unidade em Pernambuco, que elevará para dois mil o número de empregos diretos gerados no Estado

A AeC inaugurou, nesta quinta-feira (30), sua primeira unidade em Pernambuco, em Caruaru, e anunciou a abertura de uma segunda operação no Estado, em Garanhuns. A unidade já conta com mais de 809 colaboradores e deve alcançar mil empregos diretos até o fim de 2026. Já a futura operação em Garanhuns, prevista para entrar em funcionamento em cerca de seis meses, também deverá gerar mil empregos diretos, reforçando Pernambuco como destino de novos investimentos e ampliando a geração de emprego e renda no interior.

A chegada da empresa ao Estado e o anúncio da expansão são resultados do protocolo de intenções firmado entre a AeC, o Governo de Pernambuco e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), que articulou a implantação das operações dentro da estratégia estadual de atração de investimentos, interiorização do desenvolvimento econômico e geração de empregos.

Instalada em uma área de 1.700 m² no Caruaru Shopping, a unidade integra o plano de expansão da empresa no Nordeste e consolida Caruaru como um novo polo de serviços e tecnologia no Agreste pernambucano.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, destacou que a expansão da empresa reforça a política estadual de descentralização dos investimentos.

“Nosso compromisso é levar desenvolvimento para todas as regiões de Pernambuco e mostra o quanto o Governo proporciona um bom ambiente de negócios para atrair empreendimentos. Mostra que o interior do Estado reúne infraestrutura, mão de obra qualificada e um ambiente institucional capaz de atrair grandes empreendimentos. Cada novo investimento representa mais emprego, renda e qualidade de vida para a população.”

Para a diretora-presidente da Adepe, Roberta Andrade, a expansão da AeC confirma a competitividade de Pernambuco e o trabalho contínuo do Governo do Estado para criar um ambiente favorável aos negócios.

“A chegada da AeC a Pernambuco é resultado de um trabalho conjunto de prospecção e articulação realizado pela Adepe e pelo Governo do Estado. Receber uma empresa desse porte, que já inicia suas atividades gerando centenas de empregos e anuncia uma segunda unidade antes mesmo da inauguração da primeira demonstra a confiança do setor privado no ambiente de negócios que Pernambuco vem consolidando. É uma conquista que fortalece o Agreste e amplia as oportunidades para milhares de pernambucanos.”

Expansão no Nordeste

Com mais de 30 anos de atuação, a AeC é uma das maiores empresas brasileiras de atendimento e relacionamento com o cliente. Atualmente, emprega mais de 55 mil pessoas em todo o país, sendo cerca de 45 mil no Nordeste.

Os primeiros resultados da operação em Caruaru já evidenciam o impacto social da iniciativa. Dos mais de 809 colaboradores da unidade, 62% são mulheres, das quais 23% são mães. Além disso, 42% da equipe tem entre 18 e 24 anos e 19% conquistaram na empresa o primeiro emprego formal.

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