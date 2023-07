A- A+

ECONOMIA Aegea vence primeira parceria público-privada de saneamento da Sanepar, do PR, com deságio de 30% Projeto prevê realização de R$ 1,2 bilhão em investimentos em 16 municípios do Paraná

O consórcio liderado pela Aegea, a maior companhia privada de saneamento do Brasil, arrematou na tarde desta sexta-feira o leilão da primeira parceria púbico-privada da Sanepar, estadual de saneamento do Paraná. O escopo do contrato envolve serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação de esgoto em 16 municípios das regiões central e litoral do estado.

Ao todo, o projeto prevê R$ 1,2 bilhão em investimentos a serem feitos pelo vencedor da licitação em 24 anos e 5 meses de contrato.

O certame foi disputado por quatro consórcios, com a presença de grandes operadores locais do setor de saneamento, casos da Aegea e da Iguá, da multinacional espanhola Acciona e de um grupo de operadores de médio porte.

O critério para definir o vencedor do certame estipulado pelo edital foi o maior desconto dado sobre o valor de referência de remuneração dos serviços, de R$ 4,60 por metro cúbico de esgoto. Pelo desenho do projeto, o faturamento da concessionária virá de repasses realizados pela própria Sanepar. A companhia estadual é quem recebe a tarifa cobrada aos consumidores.

O consórcio liderado pela Aegea tem ainda a participação de Perfin e Kinea. É a mesma composição que venceu, por exemplo, o leilão de privatização da Corsan, a companhia gaúcha de saneamento, em 2022. O grupo ofereceu o valor de R$ 3,19, o que representa um deságio de 30,6% em relação ao preço de referência do edital.

