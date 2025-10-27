Aena anuncia R$ 580 milhões em investimentos no Aeroporto do Recife

A- A+

A concessionária Aena Brasil anunciou nesta segunda-feira (27) um investimento de R$ 580 milhões para modernizar e expandir o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, em um projeto que prevê a criação de 15 mil empregos diretos e indiretos. As obras devem começar no primeiro semestre de 2026, com previsão de conclusão em até dois anos, e integram o Plano de Desenvolvimento Imobiliário e o Terminal Intermodal, voltados à transformação do entorno do aeroporto em um polo logístico, urbano e de negócios.

O anúncio foi feito durante evento que reuniu o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o prefeito do Recife, João Campos, o senador Humberto Costa, além de executivos da concessionária e representantes do setor produtivo, no auditório do aeródromo recifense. O objetivo, segundo a Aena, é consolidar o Aeroporto do Recife como o principal hub aéreo e de cargas do Nordeste, ampliando sua integração com a economia regional e gerando novas oportunidades de investimento.

O Plano de Desenvolvimento Imobiliário prevê a requalificação de 543 mil m² de áreas não operacionais, que serão convertidas em centros logísticos, hotel, complexos empresariais, áreas comerciais e um mall ou edifício garagem. Também está prevista a ampliação do estacionamento, que passará de 17 para 34 vagas para ônibus e contará com mais de 200 novas vagas para veículos.

Segundo o presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, o projeto segue o conceito de aerotrópole, modelo adotado em cidades como Madri, Barcelona, Paris e Miami, em que os aeroportos se tornam centros urbanos de desenvolvimento econômico. “O Aeroporto do Recife é o grande hub da região. Não só para conectividade doméstica, mas internacional. Agora iniciamos um projeto que abraça a atividade logística e de cargas”, afirmou.

O diretor do Aeroporto Internacional do Recife, Diego Moretti, reforçou que a ampliação logística é um dos eixos do plano. “A ideia é termos galpões logísticos para que fomentem mais o transporte de cargas aqui no aeroporto”, disse.

O Terminal Intermodal, outro eixo do projeto, contará com investimento inicial de R$ 60 milhões e será implantado no antigo terminal de passageiros, conectado à Praça Salgado Filho, que será totalmente restaurada conforme o projeto paisagístico original de Burle Marx.

O espaço reunirá serviços de transporte, como veículos por aplicativo, vans e ônibus de turismo, além de áreas comerciais, cafés, sanitários acessíveis, ciclovia e espaços de convivência, ampliando a integração entre o aeroporto e a malha urbana. O início das obras está previsto para o segundo trimestre de 2026, com conclusão até o fim de 2027.

O ministro Silvio Costa Filho destacou que o projeto reforça o papel estratégico do Aeroporto do Recife no desenvolvimento logístico do Nordeste. “Esse terminal de cargas será o maior do Nordeste. Nosso desafio é transformarmos o nosso aeroporto em um grande hub de cargas da região. Vamos estimular o turismo de lazer, mas sobretudo o turismo de negócios. Essa é a razão dessa expansão”, declarou.

Durante o evento, o prefeito João Campos destacou o impacto econômico do plano e anunciou a criação de um grupo de trabalho, liderado pelo vice-prefeito Victor Marques, para acompanhar as etapas da obra e facilitar o avanço dos investimentos privados.

“A gente já tem um trabalho permanente junto à Aena. O que estamos propondo é formalizar o grupo de trabalho, colocando as secretarias da prefeitura para que a gente faça um monitoramento desta ação”, afirmou.

