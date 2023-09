A- A+

Congonhas Aena Brasil assumirá administração do aeroporto de Congonhas no dia 17 de outubro Entre as reformas previstas no curto prazo, estão ampliação da sala de embarque e dos banheiros

A Aena Brasil anunciou nesta segunda-feira que vai assumir a administração do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no próximo dia 17 de outubro. A companhia de origem espanhola, que é a maior administradora de terminais aéreos do mundo em número de passageiros, também vai assumir outros dez aeroportos pelo país, arrematados em leilão por R$ 2,4 bilhões, em agosto do ano passado.

A expectativa é que Congonhas tenha seus voos ampliados, o que exigirá a construção de um novo terminal. A Aena Brasil, que já administra outros seis aeroportos no Brasil, informou que já realizou R$ 3,3 bilhões em pagamentros iniciais

Entre os terminais que formam o bloco SP/MS/PA/MG, o aeroporto de Uberlândia (MG) será o primeiro a ser gerido pela Aena, a partir de 10 de outubro, segundo o calendário divulgado pela empresa.

10/10 – Uberlândia (MG)

13/10 – Campo Grande (MS)

17/10 – Congonhas, em São Paulo (SP)

07/11 – Ponta Porã (MS)

10/11 – Corumbá (MS)

13/11 – Uberaba (MG)

16/11 – Montes Claros (MG)

21/11 – Marabá (PA)

24/11 – Carajá (PA)

27/11 – Santarém (PA)

30/11 – Altamira (PA)

Pelo menos 60 técnicos da Aena Brasil já visitaram os 11 aeroportos. A Aena também já promoveu 14 mil horas de treinamento a mais de 170 profissionais que vão atuar nesses terminais. Já foram contratados 260 profissionais pela empresa para o desenvolvimento de projetos e ampliaçãos dos aeroportos.

Congonhas: mais movimentado do Brasil

Congonhas é o segundo terminal aéreo mais movimentado do Brasil, e conta com a segunda ponte aérea mais movimentada em termos de assentos ofertados na América Latina. Entre as melhorias de curto prazo para o terminal da capital paulista, estão ampliação da sala de embarque remoto, readequação das vias de acesso, reforma dos banheiros e revitalização da fachada.

Depois, os principais investimentos serão a revitalização dos pavimentos das pistas, ampliação do pátio de aeronaves, com novas posições de contato, e construção de um novo terminal de passageiros. A entrega das obras da Fase I-B de Congonhas está prevista para junho de 2028. A dos demais aeroportos acontecerá em junho de 2026.

Atualmente, a Aena opera seis aeroportos no Nordeste do Brasil – Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Campina Grande (PB) e Juazeiro do Norte (CE). A companhia já investiu R$ 1,4 bilhão nesses terminais, que terão acréscimo de capacidade operacional.

Quando assumir totalmente os novos aeroportos, a Aena Brasil estará presente em nove estados do país, com a gestão de 17 terminais responsáveis por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional.

Em número de passageiros, os terminais administrados pela Aena receberam 275,2 milhões em 2019 na Espanha. Os seis aeroportos brasileiros sob concessão da empresa receberam 13,7 milhões de pessoas, desde 2020.

