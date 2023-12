A- A+

Aeroporto do Recife Aena Brasil inaugura expansão do Aeroporto Internacional do Recife A reforma decorre de financiamento BNB no valor de R$ 508,9 milhões, em parceria com o BNDES, ao grupo Aena Desarrollo Internacional

A Aena Brasil inaugura, nesta terça-feira (12), a expansão do Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana. A reforma decorre de financiamento do Banco do Nordeste (BNB) no valor de R$ 508,9 milhões, em parceria com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), ao grupo Aena Desarrollo Internacional.

Os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) liberados pelo BNB são da linha FNE Proinfra, com prazo total de 288 meses para pagamento, sendo 48 meses de carência.

As obras ampliam em 60% a capacidade operacional do aeroporto referente ao número de voos e passageiros, consolidando o equipamento como um dos maiores do País. Em outubro deste ano, o aeroporto teve uma movimentação de mais de 785 mil passageiros. Esse número representa um acréscimo de 11,5% comparado ao mesmo período de 2022. No mês de outubro do ano passado, circularam cerca de 705 mil pessoas.

Os investimentos abrangem modernização e manutenção, incluindo melhorias nas capacidades de processamento de passageiros e bagagens, áreas de movimento de aeronaves, terminais de passageiros, estacionamentos de veículos, vias terrestres associadas e outras infraestruturas de apoio.

De acordo o superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Filho, o Banco vem realizando uma importante atuação na área de infraestrutura com destaque para a parte de logística aeroportuária.

"É uma prioridade estabelecida pela própria Sudene. Estamos contribuindo para Pernambuco ter uma estrutura melhor para atendimento dos passageiros e estimular a cadeia logística para todos os setores atendidos pelo Aeroporto do Recife. Esse equipamento é um grande hub de aviação para o Nordeste, então para o Banco é importante participar desses investimentos", pontuou.

A entrega é marcada por uma solenidade que conta com a presença do presidente da Aena na Espanha, Maurici Lucena; do diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus; do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos); da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB); do prefeito do Recife, João Campos (PSB); do superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Filho; da embaixadora da Espanha no Brasil, María del Mar Fernández-Palacios Carmona; e de todo o Conselho de Administração da Aena.

Aena Brasil

A Aena Brasil é uma companhia brasileira que pertence à espanhola Aena, responsável pela gestão de 46 aeroportos e dois heliportos na Espanha. Também detém 51% do Aeroporto de Londres-Luton e atua no México (12 aeroportos), Colômbia (2) e Jamaica (2).

No Brasil desde 2020, a concessionária administra 17 aeroportos, que são responsáveis por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional. Na região Nordeste administra a concessão de seis aeroportos: Recife, em Pernambuco; Juazeiro do Norte, no Ceará; João Pessoa e Campina Grande, ambos na Paraíba; Aracaju, em Sergipe; e Maceió, em Alagoas.

Veja também

Juros Haddad comemora decisões do BC e do Fed e prevê ciclo de crescimento