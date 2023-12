A- A+

Expansão Aena Brasil inaugura obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional do Recife O equipamento ganhou 40% a mais de área edificada, ficando com mais de 70 mil m²

Com o intuito de ampliar a movimentação de passageiros de nove para 15 milhões ao ano, a Aena inaugurou, nesta terça-feira (12), a expansão do Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da Capital pernambucana.

Com as obras de ampliação e modernização, o equipamento ganhou 40% a mais de área edificada, ficando com mais de 70 mil m². Com isso, terá um crescimento de 60% na capacidade operacional referente ao número de voos e passageiros.

Em outubro deste ano, o aeroporto teve uma movimentação de mais de 785 mil passageiros. Esse número representa um acréscimo de 11,5% comparado ao mesmo período de 2022. No mês de outubro do ano passado, circularam cerca de 705 mil pessoas.

Entre as melhorias, está a construção de um píer para voos internacionais, área reversível que pode ser utilizada também em destinos domésticos; quatro novas pontes de embarque, além de mais lojas e restaurantes.

Com as mudanças, o aeroporto ganha mais espaço, tanto no terminal de passageiros quanto no pátio, podendo receber um número maior de aeronaves e com capacidade para atender mais operações de grande porte simultaneamente, inclusive de voos internacionais.

Também foram adquiridos quatro novos fingers (pontes de embarque), escadas rolantes, esteiras de bagagem automatizadas do check-in ao embarque e carrosséis de devolução de bagagem aos passageiros.

O pacote de melhorias implantadas inclui, ainda, a automação dos processos de imigração e a ampliação dos espaços de processamento alfandegário, tanto para embarque quanto para desembarque.

Investimentos também foram realizados no chamado “lado ar” do aeroporto, que engloba pistas de taxiamento, de pouso e decolagem, e pátios de estacionamento de aeronaves. A ampliação do pátio vai permitir o estacionamento de até cinco aeronaves de grande porte simultaneamente.

A expansão do terminal abrange todas as áreas, como as salas de embarque, desembarque, saguões de check-in e canal inspeção de segurança. Além disso, o aeroporto terá leitores eletrônicos de cartões de embarque, mais totens de autocheck-in e novos balcões de controle de imigração.

O embarque remoto foi contemplado com uma sala de dois mil m² e acesso direto para conexões. O espaço é quatro vezes maior. Também foram implantados mais dois portões de embarque, chegando a cinco no total, e vagas adicionais de parada de ônibus.

A cidade do Recife é o sétimo maior aeroporto do Brasil em passageiros transportados, mencionou o diretor de relações institucionais da Aena Brasil, Marcelo Bento.

Diretor de relações institucionais da Aena Brasil, Marcelo Bento. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“Primeiro todo mundo vai sentir que tem mais espaço no aeroporto. Nós conseguimos ampliar todas as áreas, desde o raio-x até a sala de embarque mais antiga que todo mundo conhece. O embarque remoto, onde a gente pega os ônibus, quadruplicou de tamanho. Uma nova ala internacional que é a que nós estamos agora inaugurando com 24 mil metros quadrados e mais quatro pontos de embarque”, destacou.

De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), a ampliação da capacidade do aeroporto permite o recebimento de mais turistas de lazer e negócios, fortalecendo a economia do Estado e da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“A cada quatro turistas que vêm visitar Pernambuco, é um emprego que é gerado. A ampliação do aeroporto vai fazer com que a economia cresça e mais empregos sejam gerados no Estado de Pernambuco”, afirmou.

Segundo a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), a ampliação do aeroporto permite que o Estado capte novos voos internacionais, além de promover maior conforto para os destinos domésticos.

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“O Aeroporto Internacional do Recife é um hub para o Nordeste e para o Brasil. Muitos que vêm do Nordeste para se conectar com o Sul, Sudeste, Centro-Oeste do Brasil, vêm para cá. E agora a gente tem a possibilidade de ir num aeroporto de altíssima qualidade, trazendo mais conforto para essa população, garantindo um melhor trânsito para dentro e para fora do País, com a ampliação de voos internacionais como vem acontecendo”, disse.

As obras contaram com financiamento de cerca de R$ 509 milhões, provenientes do Banco do Nordeste (BNB), em parceria com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), ao grupo Aena Internacional de Desarrollo, que administra o aeroporto.

Os créditos foram concedidos por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura Complementar da Região Nordeste (Proinfra) e contam com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

O superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Filho, pontuou que a instituição também atua no setor de infraestrutura. A área de logística é uma das prioridades estabelecidas pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Filho. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“A gente financiou, além da estrutura aqui do Recife, a adequação e modernização dos aeroportos de Campina Grande, na Paraíba, e Juazeiro do Norte, no Ceará, que já foram inaugurados. Agora, inauguramos o equipamento (Aeroporto do Recife) que sofreu o maior volume de investimento com a construção de novos terminais, com modernização de equipamentos e da estrutura física, para beneficiar não só o turista e a população que utiliza o serviço de passageiros, mas também toda a cadeia logística envolvida numa operação dessa”, disse.

De acordo com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), essa é a primeira grande fase de expansão do Aeroporto Internacional do Recife.

Prefeito do Recife, João Campos. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“Estamos muito à frente de outros aeroportos do Nordeste. Vale destacar que essa obra demandou um esforço grande de licenciamento e de contrapartida do privado, a recuperação da Praça de Burle Marx, e uma parte da ciclofaixa da Mascarenhas de Morais. A outra parte a prefeitura está licitando, que é a licitação de drenagem do entorno do aeroporto que já está concluída e a prefeitura vai começar a realização da obra já nos próximos 30 dias. Então, além do investimento privado, é preciso ter investimento público da prefeitura”, comentou.

Evento de grande movimentação

A solenidade de entrega das novas instalações contou com a presença de diversas autoridades, como prefeitos, deputados e secretários municipais e estaduais.

Além dos citados anteriormente, o evento teve a participação do presidente da Aena na Espanha, Maurici Lucena; do diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus; da vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT); do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto (PSDB); do prefeito de Olinda, professor Lupércio (PDT); do secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho (Cidadania); do secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho (União Brasil), além de outros prefeitos, deputados, secretários, e demais autoridades.

