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NEGÓCIOS Aena, Zurich e RIOGaleão vão disputar leilão do Galeão Certame acontece no próximo dia 30, na B3, em São Paulo

O consórcio RIOGaleão, formando pela gestora brasileira Vinci Compass e pela Changi, de Cingapura, a espanhola Aena e a suíça Zurich entregaram propostas para o leilão de repactuação do Galeão, que acontece no próximo dia 30, na B3, em São Paulo. A entrega dos envelopes com os lances aconteceu nesta terça-feira, também na B3.

O governo espera arrecadar R$ 1,5 bilhões com o leilão. A outorga mínima é de R$ 932 milhões, segundo o edital.

No mercado, a participação da Aena e da Zurich era dada como certa. A Aena já tem a concessão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e poderia criar incentivos para ponte-aérea Rio-São Paulo, uma das rotas mais movimentadas do país.

A Zurich, por outro lado, já tem um escritório no Rio. Para ela, a recuperação do movimento de passageiros no Galeão, além do anúncio da Gol como base internacional da companhia naquele terminal, também é um novo estímulo. A suíça já administra os aeroportos de Florianópolis, Vitória, Natal e Macaé (RJ).

Efeito colateral: Governo estuda reduzir impostos para evitar aumento das passagens aéreas por causa da guerra no Oriente Médio

Quem vencer o leilão terá o controle da operação do aeroporto, já que os 49% de participação da Infraero serão eliminados. No consórcio RIOGaleão, a Vinci Compass tornou-se a controladora após ter comprado participação da Changi. Atualmente possui 70% da RIOGaleão, enquanto a Changi ficou com 30%. Caso a RIOGaleão mantenha a concessão, vencendo o leilão, a Vinci Compass terá fatia de 85% enquanto a Changi ficará com 15%.

O novo vencedor permanecerá responsável pela operação até 2039.

O Galeão fez parte das primeiras rodadas de concessão de aeroportos, em 2013, ainda no governo Dilma Rousseff. Com outorga mínima de R$ 4,8 bilhões, o terminal foi arrematado por R$ 19 bilhões pelo consórcio então formado por Odebrecht Transport e Changi. A Infraero ficou com 49% do terminal, na regra original.

As projeções de movimentação de passageiros e receitas acabaram frustradas, e a outorga oferecida ficou caravdemais. Em 2017, a Changi comprou a parte da Odebrecht no negócio. A situação do aeroporto tinha se agravado com a crise econômica e a pandemia piorou o cenário.

Entre as principais alterações neste leilão de repactuação estão a transformação da outorga anual fixa em variável, conforme o faturamento do aeroporto, e desobrigação de fazer investimentos pesados, como construção de uma nova pista.

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