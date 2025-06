Aérea americana suspende entrega de dois jatos da Embraer após tarifas de Trump

A- A+

As tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump já afeta empresas brasileiras. A companhia aérea Alaska Airlines suspendeu a entrega de dois jatos da Embraer para evitar alta de custo. As aeronaves chegariam a solo americano em maio.

Os aviões, modelo Embraer 175, seriam destinados à Horizon Air, uma subsidiária regional da Alaska Airlines. Com a suspensão, a empresa teve que cancelar mais de uma dúzia de voos por dia.

As exportações brasileiras para os Estados Unidos estão sujeitas a uma tarifa de 10% desde abril, quando Trump anunciou uma tarifa universal aplicada a todos os países. Alguns mercados tiveram sobretaxas maiores, como China e União Europeia, mas Trump anunciou uma trégua tarifária para ambos enquanto negocia novos termos de acordos comerciais.

"Diante do ambiente econômico incerto, estamos focados em controlar o que está ao nosso alcance — incluindo custos, produtividade, desempenho operacional e cuidar dos nossos passageiros da melhor forma possível. Como parte desse esforço para controlar nossos custos, a Alaska não aceitará custos adicionais impostos por tarifas ao longo de nossa cadeia de suprimentos", disse a Alaska Airlines em comunicado à CBS News

Sem as novas aeronaves, a Alaska afirmou que precisará cancelar 14 voos por dia até o final de julho, quando são as férias de verão nos Estados Unidos. A Horizon opera todos os seus voos com jatos da Embraer. Já a Alaska opera uma frota composta exclusivamente por aviões da Boeing.

A agenda tarifária do presidente Trump desorganizou cadeias de suprimento em diversos setores e forçou muitas empresas a aumentarem os preços para os consumidores a fim de proteger suas margens de lucro. A indústria da aviação também alertou que essas tarifas afetariam seus negócios.

A americana Delta Air Lines também tomou medidas para evitar o pagamento de tarifas sobre novas aeronaves no início deste ano. Em abril, recebeu novos aviões Airbus A350 entregues da França ao Japão e os operou internacionalmente antes de levá-los aos EUA. Como as aeronaves não eram novas ao chegarem aos EUA, a companhia aérea não teve que pagar tarifas sobre elas.

