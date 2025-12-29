A- A+

BRASIL Aeronautas aprovam acordo no TST e afastam possibilidade de greve na aviação Proposta prevê reajuste salarial de 4,68% e aumento de 8% no vale-alimentação

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) aprovou a proposta de renovação da Convenção Coletiva de Trabalho para 2025 e 2026, em negociação mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).



Com isso, foi cancelada a assembleia prevista para esta segunda-feira que discutiria a possibilidade de greve. Nas redes sociais, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comemorou o acordo e afirmou que não haverá paralisação na aviação brasileira.

“Não haverá greve na aviação no Brasil. Acordo firmado entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas e as empresas aéreas, com mediação do TST, garante a normalidade dos voos e segurança aos passageiros. Fortalecendo ainda mais o turismo de negócios e de lazer”, escreveu no X.





Foram registrados 65,93% de votos a favor e 32,77% de votos contra, além de 1,29% de abstenção. A proposta mediada pelo TST estabelece reajuste salarial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do período + 0,5%, chegando a um aumento total de 4,68%, além de 8% de reajuste no vale-alimentação.

