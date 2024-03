Aeroporto de Caruaru receberá R$ 140 milhões em investimentos e passará a operar voos para São Paulo

A- A+

O Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, receberá investimento federal de R$ 140 milhões para ampliação do terminal e recuperação das pistas de pouso e decolagem. Além disso, passará a operar voos diretos para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília após o fim das obras, previsto para ocorrer em 2026.



A assinatura da ordem de serviço do terminal, que é administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ocorreu nesta sexta-feira (1º), na presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da governadora Raquel Lyra e do prefeito da cidade, Rodrigo Pinheiro.



O novo aeroporto terá 6 mil m² e passará por ampliação, reforço e recuperação da pista de pouso e decolagem. Também haverá a implementação de novas pistas de taxiamento e a construção de um novo pátio para receber grandes aeronaves e um número maior de passageiros.

"Nós vamos fazer um investimento na ordem de mais de R$ 100 milhões no terminal de 6 mil m². Uma nova pista, uma área estruturada, para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso aeroporto, trazer voos de todo o Brasil e estimular o crescimento e desenvolvimento na região", afirmou o ministro Silvio Costa Filho.

Imagens 3D do novo aeroporto de Caruaru | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O diretor de relações institucionais da Azul, Fábio Campos, que também participou do evento, anunciou que, a partir do dia 10 de junho deste ano, o aeroporto de Caruaru terá dois voos diários para o Recife, com a aeronave ATR-72.

Além disso, após conclusão das obras, a companhia aérea passará a operar voos diretos de Caruaru para São Paulo.

"Deixamos de oferecer nove assentos por dia, e passamos a oferecer 140, de conectividade com a capital, aproveitando o ensejo do São João, mas ressaltando que esse voo é permanente e isso vai trazer muito desenvolvimento socioeconômico para toda a região", afirmou Fábio Campos.

