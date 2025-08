A- A+

ampliação Aeroporto de Congonhas mais do que dobra sala destinada ao embarque remoto Área localizada no térreo, que permite o acesso aos aviões por meio de ônibus, passa de 1,4 mil m² para 3,3 mil m²; objetivo é melhorar a circulação dos passageiros e aumentar número de lojas e assentos

O Aeroporto de Congonhas, administrado pela espanhola Aena, inaugurou na manhã desta terça-feira a ampliação da sala de embarque remoto (quando o acesso às aeronaves é feito por meio de ônibus) no térreo.

Com a alteração, o espaço passou de 1,4 mil m² para 3,3 mil m² e começa a funcionar na quarta (6). Atualmente, a sala no térreo atende a 45% de todos os embarques realizados em Congonhas, com uma média de 15 mil passageiros por dia.

Apesar de manter os dez portões de embarque, o espaço ampliado garante melhor circulação, áreas mais confortáveis para os passageiros que aguardam voos e uma variedade maior de comércio. O número de assentos aumentou de 213 para 339, enquanto a quantidade de lojas e pontos de alimentação subiu de duas para 11.



A ampliação também reorganizou os pontos de parada dos ônibus que levam os passageiros às aeronaves. Agora, os veículos estacionam diretamente em frente aos portões. Com investimento de R$ 30 milhões, a obra faz parte de um pacote mais amplo de modernização do aeroporto, que inclui a construção de um novo terminal de passageiros.

A atual sala de embarque remoto continuará em uso até junho de 2028, quando será entregue o novo terminal, que elevará de 12 para 19 o número de pontes de embarque. Com isso, mais de 70% dos passageiros passarão a embarcar diretamente pelas pontes. Já o embarque remoto será transferido para o hangar tombado pelo Patrimônio Histórico, que será totalmente restaurado.

Essas mudanças fazem parte de um investimento total de R$ 2,4 bilhões para transformar o Aeroporto de Congonhas ao longo dos próximos três anos.

