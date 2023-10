A- A+

Fernando de Noronha Aeroporto de Fernando de Noronha receberá investimento de R$ 60 milhões para melhorias no terminal Empresa vencedora do processo licitatório fará a expansão, implantação de melhorias, exploração, operação e manutenção do aeroporto

O Aeroporto Governador Carlos Wilson, em Fernando de Noronha, em Pernambuco, receberá investimento de R$ 60 milhões. Um novo contrato de concessão, com validade de 25 anos, foi firmado entre a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a administradora Dix Aeroportos.



De acordo com o Governo de Pernambuco, a empresa vencedora do processo licitatório fará a expansão, implantação de melhorias, exploração, operação e manutenção do aeroporto.

A Dix dará início imediato aos trabalhos de ampliação e requalificação de um novo terminal de passageiros, no valor de R$ 45 milhões, segundo o governo. A execução das obras tem previsão de conclusão em dois anos e meio.



O espaço será completamente reformulado, com um projeto arquitetônico de inspiração ecológica e passará dos atuais 1.050 mil metros quadrados para 3 mil metros quadrados.

Os R$ 15 milhões restantes serão investidos na implantação de equipamentos de auxílio à navegação aérea de última geração. Também será feita a reforma do sistema de combate a incêndio e a aquisição de um novo caminhão.



“Estaremos sempre acompanhando esse processo junto à empresa concessionária responsável pelos serviços. Sabemos das adversidades e peculiaridades de uma obra grandiosa como essa por conta do transporte de material por mar, mas os benefícios serão enormes após o término dos serviços”, afirmou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra.

Veja também

TECNOLOGIA Idealizado por Sílvio Meira, livro digital feito em dois dias com apoio da IA é lançado nesta quarta (18)