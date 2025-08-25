A- A+

Aviação Aeroporto de Fernando de Noronha volta a operar voos simultâneos após obras Liberação da Anac contribui para a melhoria do fluxo; intervenções seguem até 2026 com investimento de R$ 60 milhões

O Aeroporto Governador Carlos Wilson, em Fernando de Noronha, voltou a operar com voos simultâneos após a conclusão das obras de recuperação da pista de estacionamento de aeronaves.

A autorização foi concedida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), devolvendo ao terminal uma condição importante de operação que estava restrita desde o fim de junho.

Mais agilidade para pousos e decolagens

Com a liberação, as aeronaves não precisam mais aguardar a saída de outras que estejam na área de taxiamento.

A mudança deve dar mais fluidez às operações, principalmente em períodos de maior movimento turístico.

Obras em etapas

A recuperação do pátio de aeronaves faz parte de um pacote de obras em andamento para modernizar a infraestrutura do aeroporto.

Entre as intervenções estão a requalificação da pista de pouso e decolagem, a modernização do pátio de taxiamento Alfa e a recuperação do taxiamento Bravo, desativado há mais de dez anos.

Desde setembro de 2024, o terminal passa por esse processo de requalificação, conduzido pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi).

A primeira etapa foi entregue em março deste ano, quando o aeroporto voltou a receber aeronaves de grande porte.

Investimento de R$ 60 milhões

Ao todo, o Governo de Pernambuco prevê investir R$ 60 milhões no projeto, que deve ser concluído até março de 2026.

O programa integra o plano estadual de modernização da infraestrutura aeroportuária, com foco em ampliar a segurança, fortalecer a conectividade regional e garantir melhores condições para o fluxo de passageiros e aeronaves.

