A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou, nesta segunda-feira (17), o Aeroporto Governador Carlos Wilson, em Fernando de Noronha, a receber aviões a jato após a conclusão das obras de pavimentação da faixa central da pista de pouso e taxiamento do terminal.



As intervenções, realizadas pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) do Governo de Pernambuco, receberam investimento estadual na ordem de R$ 60 milhões.

Com o aval da Anac, o aeroporto do arquipélago voltará a receber novamente as aeronaves a jato a partir desta terça-feira (18).

Fernando de Noronha volta a receber aviões a jato | Foto: TV Golfinho/Divulgação

“Em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, o governo estadual fez a sua parte, realizou a reestruturação da pista, e agora tanto ilhéus quanto turistas terão muito mais segurança e conforto para chegar e sair do Arquipélago”, afirmou a governadora em exercício Priscila Krause.

O Governo de Pernambuco destacou que, com as recentes obras, o aeroporto recuperou sua capacidade operacional para receber aviões de maior porte, visando a impulsionar o turismo e a economia da Ilha.

A gestão ainda informou que a intervenção realizada atende às exigências técnicas e normativas da Anac para garantir a segurança e a eficiência das operações aéreas, e que a execução das obras foi um desafio de engenharia e logística, devido às limitações de acesso terrestre. Todo o transporte de materiais, insumos e equipamentos foi realizado por via marítima.

“A conclusão dessa obra representa um avanço significativo para a infraestrutura de Fernando de Noronha, respeitando a singularidade ambiental e social do arquipélago”, afirmou o titular da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Diogo Bezerra.

Sustentabilidade

O governo destacou que, durante a execução do projeto, a Semobi garantiu que as obras fossem realizadas com responsabilidade ambiental, respeitando as normativas de preservação impostas pelas autoridades competentes.

"Todo o processo foi monitorado para evitar impactos negativos ao ecossistema local, garantindo a harmonia entre o avanço estrutural e a conservação da natureza", afirmou a gestão estadual.

