turismo Aeroporto do Galeão bate recorde de turistas internacionais Brasil registrou número recorde de turistas no primeiro bimestre, com entrada de 2,81 milhões de estrangeiros

O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ) registrou a marca recorde de 473 mil turistas internacionais nos dois primeiros meses de 2025. Segundo o governo, este é o maior volume de estrangeiros para o período desde 1977.

O aeroporto internacional passou a receber novos voos desde 2023, após um processo de reestruturação da malha aérea que atende a capital do Rio.

A concessionária do aeroporto, RIOGaleão, ressaltou que os números não incluem todos os turistas que desembarcaram durante a época do Carnaval, no início de março.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou o diálogo e cooperação do governo federal e prefeitura do Rio em torno do processo de reestruturação do aeroporto.

— Os dados mostram, mais uma vez, o quanto é efetivo o amplo diálogo entre as diferentes esferas do poder público. O Galeão reafirma a sua condição de grande porta de entrada de turistas internacionais no Brasil e contribui para o alcance de resultados inéditos no setor — afirmou.

O crescimento do número de turistas estrangeiros não foi observado apenas no Rio de Janeiro, mas também no resto do país. No primeiro bimestre de 2025, o Brasil contabilizou a maior entrada de turistas internacionais da história, com 2,81 milhões de desembargques de estrangeiros em destinos nacionais.

O resultado representa um crescimento de 57% comparado ao mesmo período de 2024, de acordo com dados do Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal.

