Recorde Aeroporto do Recife apresenta maior malha aérea do Nordeste em Janeiro de 2026 Conectividade internacional cresce com novos voos para Portugal, Argentina e Espanha

O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre consolida sua posição de liderança regional ao anunciar a maior malha aérea do Nordeste para o mês de janeiro de 2026. Os dados, baseados em projeções da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), apontam um crescimento expressivo na movimentação de aeronaves e na oferta de assentos.

Para janeiro de 2026, estão previstos 6.921 voos (entre pousos e decolagens) no Aeroporto do Recife. Esse volume representa um aumento de 11,07% em relação a dezembro passado, com uma média diária de 223 voos.

A malha internacional do Recife segue em expansão, com 324 voos programados (pousos e decolagens) em janeiro. O aeroporto contará com 9 ligações distintas e um total de 14 voos internacionais.

Os mercados internacionais de destaque incluem:

Mercado Português: lidera a conectividade com 122 voos (pousos e decolagens).

Mercado Argentino: apresenta 114 voos (pousos e decolagens). A companhia Flybondi opera a ligação Córdoba/Recife, que é um voo charter nesta alta estação. No total, serão 6 ligações (voos internacionais) da Argentina para Pernambuco em janeiro de 2026.

Mercado Espanhol: contará com 44 voos (pousos e decolagens).

Recorde

A oferta total de assentos no aeroporto para janeiro de 2026, considerando chegadas e partidas, atingiu a marca de 1.150.371 assentos. Esse número reflete um crescimento de 16,14% em relação a janeiro de 2019, e mantém o mesmo patamar comparado a janeiro de 2025.

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba, tem uma expectativa positiva para o setor em 2026.

“Trabalhamos para que Pernambuco continue avançando em todos os setores do turismo para consolidarmos o estado como referência na América do Sul. Estamos vivendo o período da alta estação, verão, prévias carnavalescas e o próprio carnaval. Esperamos ampliar esses índices. Pernambuco oferece belezas naturais, história, gastronomia peculiar e receptividade, fatores que impulsionam nossa economia e geram emprego e renda", destaca o secretário.

