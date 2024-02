A- A+

CRESCIMENTO Aeroporto do Recife e Azul celebram 15 anos de colaboração A companhia emprega quase dois mil tripulantes na região Nordeste do Brasil, a maior parte deles em Recife

Com 15 anos de atuação no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, a Azul linhas aéreas realizou cerca de 370. 748 voos, transportando mais de 37 milhões de clientes para destinos nacionais e internacionais. Esse número equivale a 25 vezes a população recifense. Após anos de parceria, o aeroporto se tornou o principal hub da cia aérea no Nordeste.

O aeroporto opera 93 decolagens diárias para mais de 40 destinos nacionais e internacionais, provocando um impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico local. A companhia emprega quase dois mil tripulantes na região Nordeste do Brasil, a maior parte deles em Recife.

As operações contribuem direta e indiretamente para a geração de empregos em setores relacionados como serviços de aeroporto, logística de cargas, manutenção de aeronaves e outros segmentos da Aviação e do Turismo.

Além disso, a região turística da cidade possui uma variedade de hotéis, resorts e restaurantes que atendem a diferentes preferências e orçamentos. As iniciativas governamentais e privadas ajudam a promover eventos culturais, como o famoso carnaval da região, além dos diversos serviços turísticos que também desempenham um papel vital no setor.

"Estamos extremamente orgulhosos de celebrar os 15 anos de uma parceria que decolou e cresceu com a companhia. A troca com todos os entes da região foi sempre mútua e levou ao desenvolvimento da cidade, do estado e de toda região Nordeste, além do aeroporto e da Azul, em todos os aspectos. Mais do que comemorar, aproveitamos esse aniversário para reforçar o nosso compromisso com Pernambuco, com o Recife e com toda a região Nordeste, trabalhando para ampliar a nossa atuação local e continuar a oferecer a melhor experiência de viagem aos nossos Clientes", concluiu Fabio Campos, diretor de Relações Institucionais da Azul.

O aumento de investimentos em infraestrutura aeroportuária e a expansão das rotas, está tornando a região mais acessível. Isso tem impactos positivos no Turismo, na economia e na integração das cidades nordestinas com o resto do país e com o mundo.

A Azul reforça que, no segundo semestre deste ano, terá novidades em sua malha e operações partindo de Recife, com mais voos e novos destinos. Isso inclui o retorno dos voos para Orlando e Fort Lauderdale (EUA), que serão temporariamente suspensos entre março e maio. A partir de junho, estes voos serão retomados e já estão sendo vendidos normalmente nos principais canais de vendas da companhia.

Veja também

Negócios Petrobras perde recurso no Carf e não consegue anular cobrança de R$ 9 bilhões em impostos