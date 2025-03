A- A+

logística Aeroporto do Recife estreia serviço de entregas expressas para encomendas internacionais Com procedimentos de alfândega no próprio Aeroporto do Recife, serviço busca mais rapidez na distribuição de mercadorias importadas por meio de compras online

O Aeroporto Internacional do Recife, na Imbiribeira, na Zona Sul da Capital, estreou um serviço de entregas expressas no terminal de cargas, que visa a reduzir em mais de 50% o tempo de entrega de encomendas internacionais nas regiões Norte e Nordeste.

Com o novo serviço, primeiro empreendimento de courier do Norte e Nordeste, as encomendas importadas passarão pelos procedimentos de alfândega no próprio Aeroporto do Recife, recebimento e desembaraço até então concentrado na região Sudeste, de onde o material seguia para o destino final.

O atendimento, que inclui os procedimentos aduaneiros para liberação dos produtos pela Receita Federal, será realizado pela empresa de logística PHX, no Terminal de Cargas Internacional do Aeroporto do Recife (Teca-REC), gerido pela Pac Log.

"A novidade garante mais rapidez na distribuição de mercadorias importadas por meio de compras online. A expectativa inicial é que sejam processados três mil pacotes mensalmente, mas o Teca-REC já possui capacidade para atender ao crescimento da demanda", afirmou a Aena Brasil, que administra o terminal.

O novo serviço pretende agilizar as entregas especialmente para os consumidores das regiões Norte e Nordeste, incluindo pessoas físicas e jurídicas, de produtos transportados também em voos comerciais regulares, sem depender apenas de aeronaves cargueiras.



Com os procedimentos concentrados no Recife, a empresa estima a redução de mais de 50% do tempo atual para liberação das remessas expressas.

"Espera-se que a chegada do serviço de courier amplie as potencialidades do terminal para a movimentação de mercadorias, uma vez que esse mercado no Brasil é estimado em US$ 3,17 bilhões", destacou a Aena.

A empresa também destaca que o Aeroporto Internacional do Recife é o quinto do País e o primeiro do Nordeste em transporte de cargas.

"Com essa conquista, o Recife se firma ainda mais como um polo logístico estratégico, aumentando sua relevância no cenário nacional e reforçando o compromisso com a modernização e o desenvolvimento da cadeia de suprimentos no Brasil”, destacou o diretor Comercial da Aena Brasil, Juan José Sánchez.

O diretor de Operações da Pac Log, Jean Pablo da Costa, lembrou que a oferta do courier no Recife, que já iniciou suas operações, era um desejo antigo.

“Este projeto era um sonho. Vamos tornar o terminal do Recife o hub da remessa expressa das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Estamos muito felizes com o sucesso da primeira operação”, pontuou Jean Pablo.

Para o diretor Operacional da PHX, Ricardo Barbosa, o serviço promete trazer novas oportunidades para diversos setores, fortalecendo a infraestrutura logística regional e contribuindo para o crescimento econômico não só de Pernambuco, mas de todo o Norte e o Nordeste.

“É um marco super relevante trazer para a região um serviço que permite às pessoas comprarem produtos internacionais e receberem num tempo mais curto, o que hoje só é possível para os moradores do Sudeste do país”, detalhou Ricardo Barbosa.

