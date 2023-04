A- A+

Aeroportos Aeroporto do Recife recebe o Prêmio Aviação Mais Brasil 2023 como mais pontual do país Recife foi destacado como o mais pontual do Brasil, entre os terminais com movimentação de 5 milhões a 10 milhões de passageiros por ano

O Aeroporto Internacional do Recife, administrado pela Aena Brasil, foi premiado pela segunda vez como o mais pontual do País na categoria que inclui aqueles que recebem entre 5 e 10 milhões de passageiros por ano pelo Prêmio Aviação Mais Brasil do Ministério de Portos e Aeroportos. A cerimônia de premiação ocorreu hoje (18) em Brasília e contou com a presença de autoridades da aviação e representantes das principais empresas do setor aéreo brasileiro.

Segundo o diretor do Aeroporto do Recife, Diego Moretti, a pontualidade dos voos "é a parte mais perceptível de uma cadeia de eventos operacionais que precisa funcionar de modo bastante eficiente, com a participação de todas as empresas que atuam no aeroporto". O Aeroporto do Recife recebeu o mesmo reconhecimento em 2022 e tem colecionado prêmios relacionados à qualidade e pontualidade nos últimos anos.

Além disso, em dezembro do ano passado, o equipamento foi eleito o segundo melhor do mundo pelos usuários, segundo dados da consultoria AirHelp, ficando atrás apenas do Aeroporto Internacional de Tóquio. O terminal também recebeu o prêmio de Melhor Terminal Regional do Brasil no World Airport Awards em 2020, além de ser reconhecido pela gestão sanitária durante a pandemia com o Safe Travels World Travel & Tourism Council (WTTC) em abril de 2021.

