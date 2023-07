A- A+

Aeroportos Aeroporto do Recife tem movimentação de 692 mil passageiros em julho Crescimento é reflexo da recuperação do setor de turismo em Pernambuco

O Aeroporto Internacional dos Guararapes - Gilberto Freyre recebeu a movimentação de 692 mil passageiros em julho, conforme dados fornecidos pelo Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco/Empetur. Esse número representa o mais alto fluxo de viajantes registrado nos últimos cinco anos para este mesmo mês, e destaca a crescente importância e popularidade do terminal aéreo como porta de entrada e saída para os viajantes em Pernambuco.

Comparando com os anos anteriores, o crescimento foi notável. Em junho de 2019, o aeroporto registrou 644 mil passageiros, enquanto em 2020, durante o auge da pandemia, o número caiu para 98 mil. No ano de 2021, o aeroporto recebeu 536 mil pessoas, e no ano passado, o número subiu para 668 mil passageiros. Em relação ao ano de 2019, que foi imediatamente anterior à pandemia, o crescimento foi de 7,59%.

O Secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho, enfatizou a importância desses números como um reflexo da recuperação do turismo em Pernambuco. Ele ressaltou que a crescente movimentação no aeroporto tem impulsionado a economia local e reforçado a liderança do Estado no Nordeste. “O Governo Estadual tem se dedicado a recuperar a infraestrutura e melhorar as condições para receber os visitantes, contribuindo para o desenvolvimento contínuo do turismo na região”, disse.

O Aeroporto do Recife se mantém como o de maior movimentação no Nordeste do Brasil. De janeiro a junho, mais de 4,3 milhões de pessoas circularam pelo terminal, consolidando sua posição como principal ponto de entrada e saída da região. O segundo aeroporto mais movimentado do nordeste é o de Salvador, com um total de 3,4 milhões de passageiros no mesmo período.

Países de origem do turismo

Quanto aos mercados emissores internacionais, o Aeroporto dos Guararapes recebeu viajantes de diversas partes do mundo, incluindo Portugal, Uruguai, Argentina, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Espanha. O aumento da oferta de voos internacionais contribuiu para o crescimento no embarque e desembarque de passageiros. No último mês, 12 mil pessoas embarcaram para destinos internacionais, enquanto 10 mil desembarcaram em Recife provenientes de outros países.

Atualmente, a capital pernambucana possui conectividade aérea com destinos internacionais como Portugal, Argentina, Uruguai e Estados Unidos. Além disso, destaca-se a rota para o Aeroporto de Guarulhos, que lidera em embarques e desembarques entre os voos domésticos. De janeiro a maio, essa rota movimentou um total de 696 mil pessoas.

O recorde de movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional dos Guararapes - Gilberto Freyre demonstra a retomada do turismo em Pernambuco e reafirma a importância do setor para a economia regional. Com os esforços contínuos do governo para melhorar a infraestrutura e atrair mais visitantes, a expectativa é de que o crescimento do turismo na região continue a aumentar nos próximos meses. De janeiro a maio, 696 mil pessoas se movimentaram pelo trecho.

