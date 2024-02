A- A+

TURISMO Aeroporto do Recife registrou um aumento de 4,8% de passageiros no mês de janeiro As operações de pouso e decolagem também apresentaram um crescimento significativo de 6,4%

O Aeroporto Internacional dos Guararapes registrou um aumento de 4,8% no mês de janeiro, totalizando 934 mil passageiros. Os dados são da Aena no Brasil, que administra o terminal.

Em termos de crescimento, capital pernambucana aparece em segundo lugar no ranking da Aena com um aumento de 10,4%, totalizando 8.522 operações de pousos e decolagens. É a maior movimentação já registrada em um mês de janeiro no aeroporto do Recife.

No total, os aeroportos dirigidos pela Aena receberam 40.395 pousos e decolagens e tiveram uma movimentação superior a 3,8 milhões de passageiros no mês de janeiro.

Em comparação com o mês de dezembro, janeiro foi 1,2% superior. Além disso, o volume de passageiros é 5,9% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado e 4% maior na comparação com dezembro.

