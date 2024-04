A- A+

Turismo Aeroporto do Recife tem alta em número de passageiros e de operações No acumulado do primeiro trimestre de 2024, o terminal registrou 2,4 milhões de pessoas embarcando e desembarcando na capital pernambucana

O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes Gilberto Freyre (Guararapes) encerrou o primeiro trimestre de 2024, registrando um aumento de 4,8% no número de passageiros em relação ao mesmo período de 2023, totalizando 2,4 milhões de embarques e desembarques. No que diz respeito à movimentação de voos, o crescimento ficou em 11,5% no acumulado dos primeiros três meses do ano, com 23 mil movimentos registrados.

Apenas no mês de março, foi registrado um aumento de 3%, com um total de 751,3 mil passageiros embarcando e desembarcando no Terminal. Também houve alta de 8,8% no total de pousos e decolagens, com 7,2 mil operações. No acumulado, os índices vêm se mantendo na média de 5%.

"A Semana Santa em março contribuiu para o crescimento do Aeroporto do Recife no período de fevereiro a março de 2024, com um aumento de 4,71%. No entanto, é importante considerar outros fatores que também podem ter influenciado esse resultado positivo, como as novas rotas aéreas no período", destacou o Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho.

Os resultados positivos são atribuídos à retomada da economia brasileira e ao aumento da confiança dos consumidores. O Aeroporto do Recife vem investindo em infraestrutura e serviços para atender à crescente demanda, como a reforma do Terminal e a implementação de novas tecnologias.

“Pernambuco tem se destacado na captação de voos. Novas rotas têm atraído mais turistas e gerado um impacto econômico significativo. A movimentação de passageiros no principal portão de entrada de Pernambuco ratifica os consistentes investimentos do Governo do Estado no turismo”, avalia o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

Destinos

De acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE) em conjunto com a Empetur, Portugal se consolidou como o principal destino internacional conectado ao Aeroporto Internacional do Recife no primeiro trimestre de 2024. O país europeu liderou o ranking com 25,44% do total de passageiros internacionais, o que representa 4.199 viajantes e 39 voos diretos na rota Lisboa/Recife. A Argentina aparece na segunda posição, com 22,94% da participação, totalizando 3.787 passageiros e 10 voos diretos na rota Buenos Aires/Recife no período.

Incentivo

A Aena - responsável pela operação do Aeroporto do Recife, além de outros 15 terminais - anunciou ontem a criação de um programa de incentivo que visa recompensar as companhias aéreas de acordo com o aumento na quantidade de passageiros nos aeroportos sob sua gestão. A política é válida para o período de 1º de abril a 30 de outubro de 2024. No caso de voos domésticos, o programa prevê o reembolso de 100% das tarifas de passageiros adicionais em cada rota operada pelas companhias aéreas em 16 aeroportos da Aena. No caso dos seis aeroportos do Nordeste, administrados pela Aena desde 2020, a base de comparação será o mesmo período de 2023.

Para os voos internacionais, o programa de incentivo é válido para os seis aeroportos sob administração da Aena no Nordeste. O projeto prevê o reembolso de 100% da tarifa de passageiros média correspondente ao número de embarques adicionais na temporada. Nesse caso, a base de comparação será o mês de março de 2024. Para novas rotas internacionais, o incentivo permanece até 31 de março de 2025.

