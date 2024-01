Aeroporto dos Guararapes atingiu a marca de 9 milhões de passageiros em 2023

A- A+

O Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, no Recife, atingiu a marca de 9 milhões de passageiros em 2023 pela primeira vez na história. Os dados são da Aena – empresa responsável pela gestão do terminal.

Esse total representa um crescimento de 3,7% em relação ao ano de 2022. Ao todo, foram cerca de 84, 5 mil pousos e decolagens na capital pernambucana. Na comparação entre os meses de dezembro de 2023 e de 2022, o crescimento foi de cerca de 8,14%.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Lazer do Estado, o aumento do movimento no Aeroporto é resultado de muitos fatores, como o crescimento do turismo em Pernambuco, a ampliação da malha aérea e o grau de pontualidade. O Aeroporto dos Guararapes é o terminal mais movimentado do Nordeste.

"O crescimento do Aeroporto é um reflexo do desenvolvimento de Pernambuco", disse o secretário Daniel Coelho. "Estamos trabalhando para promover o turismo no nosso Estado e para oferecer aos visitantes uma experiência inesquecível", avalia o titular da pasta.

Em dezembro do ano passado, a Aena, inaugurou as obras de ampliação e modernização do terminal aéreo. A expectativa é que a expansão garanta mais crescimento da movimentação de passageiros. A área edificada foi ampliada em 40% e a capacidade operacional cresceu 60%.

O terminal ganhou lojas, restaurantes, serviços e um novo sistema de embarque e desembarque. A construção de um píer é uma das grandes novidades. Além de ser utilizado para voos internacionais, ele também poderá ser usado em destinos domésticos.

