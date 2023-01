A- A+

recife Aeroporto Internacional do Recife receberá em janeiro 10% de voos a mais que dezembro de 2022 O equipamento aeroportuário do Recife deve receber 6.701 voos neste mês

O Aeroporto Internacional do Recife - Gilberto Freyre, na Zona Sul da capital pernambucana, receberá 10% de voos a mais que em dezembro de 2022. Em 2023, número de destinos internacionais também será ampliado, com nova conexão para Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, prevista para ser operada pela Azul, em fevereiro.



De acordo com a Secretaria Estadual de Turismo e Lazer, com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o equipamento aeroportuário do Recife deve receber 6.701 voos neste mês, entre pousos e decolagens, 609 a mais que no mês passado, que contabilizou 6.092 voos.

Ainda segundo a pasta, quando analisada a média diária do Recife com a de outras capitais do Nordeste, o terminal pernambucano segue na liderança em quantidade de voos, com a média de 216 voos diários, enquanto Salvador opera 169 voos, e Fortaleza, 127.



“Estamos muito felizes em começar 2023 anunciando o incremento da malha aérea do Aeroporto do Recife. Com mais gente chegando aos destinos do nosso Estado, conseguiremos ultrapassar cada vez mais os números da pré-pandemia e elevar o setor da aviação neste ano”, destaca o secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho.



Neste mês de janeiro, o Aeroporto do Recife recebeu a liberação da Anac para operar 47 destinos, sendo 44 nacionais e três internacionais.

Os voos diretos são para as cidades de Aracaju, Araripina, Belém, Brasília (DF), Campina Grande (PB), Caruaru, Confins (BH), Cuiabá, Feira de Santana (BA), Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu, Fortaleza, Florianópolis, Garanhuns, Goiânia, Guanambi (BA), João Pessoa e Juazeiro do Norte (CE).



Também terão voos para o Macapá, Maceió, Manaus, Mossoró (RN), Natal, Palmas, Patos (PB), Paulo Afonso (PB), Petrolina, Porto Velho (RO), Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Salvador, São Luís, São Paulo (Arealva/Bauru, Campinas, Congonhas, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto), São Raimundo Nonato (PI), Serra Talhada, Teresina, Vitória e Uberlândia.

As conexões internacionais são para Lisboa, Montevidéu e Buenos Aires. Em fevereiro, a Azul lançará a conexão para Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Ainda não há informações sobre datas e valores médios das passagens.

