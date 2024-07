A- A+

Rio Grande do Sul Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, anuncia retomada de voos O Salgado Filho reabriu os serviços de embarque e desembarque no último dia 15

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, retomará parcialmente as operações de pousos e decolagens em outubro, inicialmente com 50 voos diários.

A concessionária Fraport Brasil trabalha atualmente na reconstrução da pista, que ficou quase um mês submersa.

Esta é a segunda das três fases do plano de recuperação do local A expectativa da empresa é de que o aeroporto tenha o funcionamento completamente normalizado em dezembro, quando está prevista a conclusão da etapa final.

Segundo a Fraport, a fase 3 vai acontecer em áreas onda não há movimentação de aeronaves e portanto não haverá interferência nos pousos e decolagens do aeroporto.

Após praticamente dois meses sem atividades, o Salgado Filho reabriu os serviços de embarque e desembarque no último dia 15.

Os voos, porém, continuam partindo da base aérea de Canoas, município vizinho, para onde os passageiros são levados de ônibus.

O serviço de check-in e o embarque de passageiros são feitos atualmente por meio de uma área adaptada no terminal internacional, uma vez que o espaço doméstico está passando por reformas.

Sinalizações foram colocadas no local de forma a instruir os usuários para que se dirijam ao embarque nos ônibus, com destino à Base Aérea de Canoas, a cerca de 10 quilômetros do aeroporto Salgado Filho.

Áreas internas e externas do terminal aéreo ficaram alagadas durante quase todo o mês de maio, quando a capital gaúcha foi tomada pela enchente histórica do Lago Guaíba.

Os fortes temporais causaram o pior desastre climático já registrado no Rio Grande do Sul.

