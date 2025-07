A- A+

Áereo Aeroporto Santos Dumont fecha na Cúpula do Brics, e voos são transferidos para o Galeão Companhias aéreas farão embarque e desembarque no aeroporto internacional na Ilha do Governador nos dias 6 e 7 de julho. Medida adotada visa a segurança do evento que contará com chefes de Estado

A cidade do Rio de Janeiro se prepara para receber a Cúpula do Brics nesta semana e, com isso, tem feito uma série de adaptações. O encontro que vai reunir chefes de Estado e de governo de mais de 20 países no domingo (6) e na segunda-feira (7) vai causar, entre outras mudanças, o fechamento temporário do Aeroporto Santos Dumont, no Centro, para pousos e decolagens nestes dois dias.

Os passageiros com viagem marcada para o período farão embarque e desembarque no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Ilha do Governador. Segundo a Infraero, alterações temporárias ocorrem por razões de segurança e logística.

Hoje, o Santos Dumont opera com voos para São Paulo e Brasília, além de outros destinos nacionais. Desde a semana passada, companhias aéreas têm comunicado aos passageiros a serem impactados sobre a transferência e ofertado mudança de data de seu voo ou solicitar reembolso gratuitamente. (Confira mais detalhes abaixo.)

De acordo com a Infraero, durante a Reunião de Cúpula do Brics, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão do Comando da Aeronáutica, estabeleceu alterações temporárias no espaço aéreo nacional por razões de segurança e logística.

Em função dessas determinações, destaca, o Aeroporto Santos Dumont terá suas operações totalmente suspensas para voos comerciais e executivos nos dias 6 e 7 de julho (domingo e segunda-feira). Neste segundo dia, as restrições vão até 18h.

As medidas foram definidas em conjunto com os órgãos responsáveis pela organização do evento, como a Prefeitura do Rio de Janeiro, que fechará as vias de acesso ao aeroporto, a Casa Civil da Presidência da República, a Secretaria de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Durante a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro, que começa hoje e se estende até a próxima quarta-feira (9), o entorno do Aeroporto do Galeão terá reforço na segurança.

Devido ao deslocamento de delegações diplomáticas, podem ocorrer bloqueios temporários e sem aviso prévio em vias expressas da cidade, inclusive as de ligação com o aeroporto, caso da Linha Vermelha e Avenida Brasil.

Com o anúncio da proibição de pousos e decolagens no Aeroporto Santos Dumont nos dias 6 e 7 (domingo e segunda-feira) deste mês, as companhias aéreas vão transferir os voos para o Galeão.

Com a mudança, as empresas oferecem alternativas aos passageiros. É possível seguir viagem, confirmando aceitar a mudança de aeroporto; remarcar o voo para uma nova data; e cancelar e solicitar o reembolso. As companhias destacam para os clientes ficarem atentos às comunicações e buscarem os canais oficiais em caso de dúvidas. Confira:

A Companhia Aérea Azul informou que "por determinação das autoridades (...) irá transferir integralmente suas operações", passando os voos do Aeroporto Santos Dumont para o Galeão nestas datas.

"Pelo mesmo motivo, parte das operações na capital fluminense, nos dias 05 e 08 também será impactada", alerta a empresa. A companhia pede para que passageiros "fiquem atentos às notificações enviadas por e-mail, SMS e WhatsApp, além de acompanhar suas reservas no site www.voeazul.com.br ou no aplicativo da empresa", uma vez que serão avisados em caso de transferência do voo.

A Latam informou que, nos dias 6 e 7 de julho, 116 voos programados para o Santos Dumont serão transferidos o Galeão. A alteração é necessária devido às restrições operacionais do aeroporto durante o evento.

Segundo a companhia, haverá comunicação individual a todos os 11.350 clientes afetados assim que a mudança for efetivada. Os passageiros impactados que desejarem alterar a data de seu voo ou solicitar reembolso poderão fazê-lo gratuitamente na seção “ Minhas Viagens”, disponível no site e no aplicativo da empresa aérea.

A GOL informa que seus voos previstos para o Aeroporto Santos Dumont (SDU) foram transferidos para o Galeão (GIG) nas datas da Cúpula do Brics, dias 6 e 7 deste mês.

"Clientes com bilhetes adquiridos nestas datas para voos de/para o SDU tiveram suas passagens remarcadas para saída ou chegada para o aeroporto do Galeão (GIG), recebendo a comunicação via e-mail e SMS, de acordo com os dados informados no ato da compra", destaca a empresa em nota.

O passageiro pode "solicitar reembolso integral ou realizar a autogestão de seus bilhetes nos Canais Digitais da GOL" caso não concorde com a mudança.

Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo número 0300 115 2121. Para compras com milhas, deve-se procurar diretamente a Smiles pelo telefone 0300 115 7001 (Smiles ou Prata), ou 0300 115 7007 (Ouro Diamante). Clientes que adquiriram bilhetes por agências de viagem devem procurar diretamente seus representantes.

